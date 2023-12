L'IMPORTANTE NON È SOLO PASSARE IL TURNO, MA PASSARLO BENE - STASERA INTER E NAPOLI GIOCANO L'ULTIMA PARTITA DEI GIRONI DI CHAMPIONS - I NERAZZURRI DEVONO BATTERE LA REAL SOCIEDAD PER ARRIVARE PRIMI NEL GRUPPO D E EVITARE DI INCONTRARE UNA TRA REAL, BAYERN, CITY, ARSENAL E FORSE IL BARCELLONA AGLI OTTAVI - IL NAPOLI CONTRO IL BRAGA POTREBBE QUALIFICARSI ANCHE PERDENDO CON MENO DI DUE GOL DI SCARTO, MA MAZZARRI NON VUOLE FARE CALCOLI: "DOBBIAMO FARE IL NOSTRO GIOCO"

simone inzaghi

1. INTER, PERCHÉ È IMPORTANTE FINIRE PRIMI NEL GIRONE: IN PALIO NON SOLO OTTAVI SENZA BIG

Estratto dell'articolo di Davide Stoppini per www.gazzetta.it

Si può sperare di andare in Paradiso anche prendendo una scorciatoia, […] Ma no, non si vedono molte mani alzate. E di certo non si vedono quelle dell’Inter, […] la partita di stasera contro la Real Sociedad […] Una scorciatoia verso Wembley, che assomiglia tanto a Istanbul di giugno. "Vincere darebbe prestigio al club", ha raccontato Simone Inzaghi. E come dargli torto. […] L’Inter s’è fatta grande in Europa e ha voglia di mostrarlo a tutti. Eccolo, allora, il prestigio.

simone inzaghi alexis sanchez hakan calhanoglu

SORTEGGIO

Ma c’è dell’altro. C’è sostanza. "Potremmo avere un sorteggio più soft - ha spiegato Inzaghi -. E poi arrivando primi avremmo la possibilità di giocare il ritorno in casa". Ecco qui la scorciatoia. Perché l’Inter un posto negli ottavi se l’è garantito già la notte di Salisburgo, alla quarta giornata. Stasera si gioca una cosa in più, un pezzetto di futuro. Si gioca la possibilità di guardare a febbraio con un occhio già ai quarti di finale. Di fatto, evitare Real Madrid, Bayern, Manchester City, Arsenal e con ogni probabilità Barcellona, vorrebbe dire quasi certamente presentarsi agli ottavi con i favori del pronostico, almeno a leggere il quadro delle protagoniste a 90 minuti dal termine dei gironi.

simone inzaghi

[…]

Anche con un occhio al calendario di febbraio: c’è il rischio (la data esatta si conoscerà solo dopo il sorteggio) che la gara d’andata si giochi subito dopo le sfide a Juventus e Roma in campionato. A maggior ragione, dunque, meglio evitare incroci dal coefficiente di difficoltà elevato […]

simone inzaghi

Passare il girone da primi era un traguardo impensabile nel 2016, quando Suning rilevò l’Inter: quella squadra era 43a nel ranking Uefa, oggi è sesta dietro solo a Manchester City, Bayern, Real Madrid, Liverpool e Psg. I nerazzurri vogliono entrare stabilmente nel G8 d’Europa, nelle otto squadre che ogni anno si giocano un posto al sole.

SOLDI

Il prestigio e l’aspetto sportivo, dunque. Poi c’è anche l’aspetto economico che non può essere sottovalutato. Vincere stasera vorrebbe dire prendersi altri 2,8 milioni di euro dalla Uefa: con 14 punti complessivi, in cassa a quel punto sarebbero entrati 13 milioni di soli premi. Il tutto al netto del botteghino, ovvio. Stasera San Siro avrà sugli spalti altri 70 mila spettatori per spingere Calhanoglu e compagni. Il primo posto è un jackpot, allora. […]

2. NAPOLI, MAZZARRI: "OSIMHEN DA VALUTARE. NIENTE CALCOLI E PIÙ ATTENZIONE"

walter mazzarri

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

Walter Mazzarri non vuol sentire parlare di sconfitte di misura (il Napoli domani contro il Braga può passare agli ottavi di Champions League anche perdendo ma con meno di due gol di scarto): "Non pensiamo a fare calcoli, dobbiamo fare il nostro gioco avendo solo un po' più di equilibrio. Se pensiamo a qualcosa di diverso, andremo incontro a una brutta partita. Diverse cose viste sinora mi sono piaciute ma serve più equilibrio e maggiore attenzione sulla fase difensiva".

walter mazzarri

Vigilia particolare per Victor Osimhen che dopo l'allenamento è volato in Africa per la cerimonia del Pallone d'Oro africano: "Oggi giornata di scarico, ha fatto quello che doveva. Domani gli parlerò e capirò se è in condizione di partire dall'inizio. Oltretutto a breve ci sarà la Coppa d'Africa e sappiamo che dovremo farne a meno per un po', comunque ci sono Raspadori e Simeone".

[…]

walter mazzarri

JUAN JESUS: "CI GIOCHIAMO TANTO"

In conferenza con Mazzarri presente Juan Jesus: "Piano piano stiamo ritrovando fiducia a livello mentale, il mister ci sta dando carica e consapevolezza. Si vede già che ci sono cambi importanti nel gioco, con la Juventus abbiamo sprecato due occasioni importanti e loro ne hanno fatta una". Il difensore analizza così il match di domani: "Ci giochiamo tanto, il passaggio del turno. Il Braga è una buona squadra, lo affronteremo con lo spirito giusto. Tre mesi fa eravamo campioni d'Italia, oggi sembra che nessuno sia capace di giocare...". Cosa manca al Napoli? "Fare gol, vincere, la serenità giusta che può arrivare vincendo in casa. Tornerà tutto con il lavoro che stiamo facendo".

simone inzaghi foto mezzelani gmt146 SIMONE INZAGHI