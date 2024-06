L'ITALIA DI SPALLETTI? ARMANI...COMIO - LA NUOVA DIVISA DEGLI AZZURRI PER EURO2024, FIRMATA EMPORIO ARMANI, HA FATTO STORCERE IL NASO A TIFOSI E ESPERTI DI MODA - IL MOTIVO? INVECE DEL CLASSICO COMPLETO SCURO, LA CASA DI MODA HA OPTATO PER UNA GIACCA MONOPETTO DI MAGLIA E DEI PANTALONI IN DENIM - A FAR INCAZZARE I MODAIOLI È STATA LA SCRITTA "ITALIA" A CARATTERI CUBITALI SULLA SCHIENA, RITENUTA POCO "ELEGANTE" - MA CHI SI INDIGNA IGNORA IL FATTO CHE, IN REALTÀ IL MODELLO È UN'INTERPRETAZIONE DELLA…

Estratto dell'articolo di Serena Tibaldi per "la Repubblica"

Si sa, ogni uscita di Giorgio Armani fa sempre parlare: succede, quando si è uno dei creativi più influenti di sempre nella moda. Stavolta però il clamore dalle passerelle […] si è spostato sui campi da calcio in Germania. Dopo le foto di rito a Coverciano, sabato sera il debutto della Nazionale agli Europei contro l'Albania ha segnato infatti anche l'esordio davanti al grande pubblico televisivo della nuova divisa di squadra e dirigenti, firmata Emporio Armani. […]

A sorpresa, la tenuta indossata da Spalletti durante la partita non era […] il classico e sicuro completo scuro, ma constava di un paio di pantaloni in denim abbinati a una giacca monopetto di maglia azzurra, con lo stemma della nazionale sul taschino, i revers ridotti al minimo e la scritta "Italia" in blu sulla schiena, da spalla a spalla.

La scelta ha fatto molto parlare, proprio per la sua diversità rispetto alla norma. C'è chi ha paragonato la giacca a una veste da camera, giudicandola non abbastanza formale per l'occasione, e chi si è invece concentrato su quella "Italia" scritta sulla schiena a caratteri cubitali, e ritenuta più adatta a un'uniforme da gioco che alla tenuta più elegante in dotazione alla squadra.

Come spesso accade, in poche ore i social media si sono riempiti di esperti di moda, e il clamore attorno alla "giacca della discordia" si è fatto sempre più forte. Quello che quasi tutti ignorano è che, in realtà, il modello è un'interpretazione della divisa indossata dalla Nazionale nel 1928, di cui è stata ripresa pure la grafica dello stemma araldico. […]

Tra l'altro, sono stati i dirigenti stessi della Nazionale a optare per il modello "vintage" in maglia. La proposta iniziale elaborata dallo stilista prevedeva infatti un insieme in denim scuro, un'interpretazione più letterale dei "classici" abiti giacca e cravatta. Contemporaneamente però, consultando l'archivio storico della nazionale, Armani ha elaborato anche un'alternativa, vale a dire la famigerata giacca di maglia, pensata per essere più comoda, meno ingessata e allo stesso tempo rispettosa della storia stilistica della squadra. […]

