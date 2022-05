L'ORACOLO DI BARI VECCHIA COLPISCE ANCORA! - ECCO SVELATO IL VERO MOTIVO DELLA CLAMOROSA ELIMINAZIONE DI GUARDIOLA CONTRO IL REAL DI ANCELOTTI: LA PROFEZIA DI ANTONIO CASSANO, CHE ALLA "BOBO TV" DIMOSTRA UN'ALTRA VOLTA DI NON AZZECCARNE MEZZA NEANCHE PER SBAGLIO: "LA FINALE DI COPPA DEI CAMPIONI SARÀ QUESTA: CITY-LIVERPOOL. SENZA SE E SENZA MA" (INFATTI SI È VISTO) - GLI ALTRI PRONOSTICI TOPPATI COMPLETAMENTE: CHELSEA E BAYERN AVANTI, LA JUVE FUORI DAI PRIMI QUATTRO POSTI, ADDIRITTURA I PLAYOFF NBA... VIDEO

Ormai sui social lo chiamano l’Oracolo di Bari, ma non è un complimento. Piuttosto, è la fotografia di quello che sta diventando un genere letterario molto apprezzato dal web: i pronostici sbagliati di Antonio Cassano.

L’ultimo in ordine di tempo è quello sulla semifinale di Champions Real Madrid-Manchester City. L’ex giocatore — che lancia le sue previsioni alla BoboTv di Bobo Vieri con Lele Adani e Nicola Ventola — aveva sostenuto che sarebbe passato il City «senza se e senza ma», ribadendo che Ancelotti ha solo fortuna e che all’andata sarebbe dovuta finire 8-0 per il City, anziché 4-3. Sappiamo tutti com’è finita: Real-City 3-1, il «fortunato» Ancelotti avanti, Guardiola a casa.

Dice il luogo comune: i pronostici li sbaglia chi li fa, sono l’essenza stessa del commento sportivo, e poi Cassano è un istrione che ha sicuramente un pregio: non nascondersi mai dietro parole di comodo, come confermano le infinite polemiche con (quasi) chiunque.

Vero. Quello che colpisce il web però è il perpetuarsi dell’errore. Restando a questa Champions, Cassano si era acceso quando, sempre alla BoboTv, Ventola aveva detto che il Villarreal nei quarti sarebbe stato un brutto cliente per il Bayern. «Bobo ma perché lo fai ancora venire a questo…», aveva detto Antonio a Vieri prendendo in giro Ventola.

E infatti il Villlarreal ha eliminato il Bayern e ha anche un po’ spaventato il Liverpool in una semifinale da cui è uscita con grande onore. Ma non è finita: Cassano aveva dato il Real spacciato anche col Chelsea nei quarti. Appunto.

Cambiamo competizione. Parlando di serie A, Cassano — che non ama Allegri (eufemismo) — aveva garantito che la Juve non sarebbe entrata nelle prime quattro: e la Juve è già in Champions da un po’. In più aveva previsto il dominio dell’Inter a Bologna: si sa com’è andata e ora i tifosi nerazzurri fanno gli scongiuri, perché Cassano ha anche previsto lo scudetto alla squadra di Inzaghi...

Finita qui? No. Agli ultimi Europei Cassano aveva spiegato che avrebbe vinto la Francia in carrozza. Morale: Italia campione, Bleus fuori addirittura agli ottavi. Ma la chicca è stata sul basket Nba, un’altra sua passione.

Lanciandosi in una previsione sulle finali di Conference (in pratica le semifinali per il titolo) ha detto: «Penso che ci saranno Phoenix e Golden State da un lato, dall’altro Philadelphia, i Nets e occhio anche ai New York Knicks di Thibodeau, perché giocano tra virgolette un calcio alla Simeone, particolare, però per fargli più di 100 punti è un inferno».

Peccato che i Knicks fossero fuori dai playoff e abbiano fatto più di 100 punti in 55 partite su 79. Il pronostico sbagliato su una squadra che non gioca è la chicca fra le chicche. Solo Cassano, che ha il senso dello show e non a caso è soprannominato FantAntonio, poteva inventarlo.