'A RAMBO, TI MANCA SOLO LA SCIARPETTA! SYLVESTER STALLONE, NELLA CAPITALE PER LA PRESENTAZIONE DI TULSA KING, POSA CON LA MAGLIA GIALLOROSSA E I TIFOSI SI SCATENANO: "RAMBO, UNO DI NOI" – ZANIOLO, CHE TORNERA’ IN CAMPO DOMANI CONTRO L’HELSINKI IN EUROPA LEAGUE: "C'È TEMPO PER IL CONTRATTO. IO VIA DALLA ROMA? SONO SOLO FILM"

La Roma ha un tifoso in più. E che tifoso. Perché tutti conoscono Sylvester Stallone, il famosissimo attore celebre soprattutto per le saghe su Rambo e Rocky Balboa. Ecco, l'Italoamericano adesso ha una maglia della Roma tutta sua e ha esibito il regalo personalizzato con il suo nome e cognome e il numero 12 sulla terrazza dei Musei Vaticani.

Sylvester Stallone è a Roma per il lancio di Paramount+ che si terrà questa sera a Cinecittà, in un evento esclusivo. Dopo aver partecipato al Gran Premio di Monza in veste di testimonial per la sua nuova serie Tulsa King, uno dei titoli di punta della nuova piattaforma Paramount+, Stallone è stato accolto nella capitale anche dalla Roma che non ha mancato di regalargli la maglia giallorossa.

Seconda partita di Europa League, la Roma di Mourinho domani sera all'Olimpico sfiderà l'Helsinki per dimenticare il ko contro il Ludogorets e conquistare i primi tre punti del girone. Alla vigilia della sfida il Nicolò Zaniolo è intervenuto in conferenza stampa.

Perché hai cercato di fare di tutto per tornare subito a disposizione?

"Non è mai bello star fuori, l'ho vissuta come un'ingiustizia. Con la spalla puoi allenarti, puoi fare tutto tranne cadere. Il mister mi ha chiesto la disponibilità e mi sono sentito di andare a Empoli ed ero pronto a entrare".

Estate particolare per te? Vuoi continuare a lungo con la Roma?

"Non è stata un'estate particolare per me, sembra sempre che debba andare via e poi resto, sono film e pensieri che fa la stampa. Sul contratto ho ancora un anno e mezzo per poterne parlarne, non è il momento giusto adesso perché abbiamo l'HJK Helsinki e l'Atalanta, sono concentrato sul campo".

