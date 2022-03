L'USCITA A FARFALLE DI ONANA: VISTO CHE ANDRA' ALL'INTER, SI SARA' ISPIRATO A ZENGA - L'AJAX VIENE ELIMINATO DAL BENFICA DOPO IL 2-2 DELL'ANDATA: DECISIVO L'ERRORE DI ONANA - L'USCITA A VUOTO DEL PORTIERE CAMERUNENSE, CHE IL PROSSIMO ANNO SI UNIRÀ ALLA SQUADRA DI SIMONE INZAGHI, HA RICORDATO A MOLTI L'ERRORE DI ZENGA CONTRO L'ARGENTINA NELLA SEMIFINALE DEL MONDIALE DEL 1990… - VIDEO

Da www.gazzetta.it

Dominare per oltre 70 minuti non è stato sufficiente all'Ajax, beffato da Nunez (ma che errore Onana in uscita!) in una delle poche occasioni avute dal Benfica, e così l'eliminazione dalla Champions ha il sapore della beffa. Portoghesi ai quarti con il minimo sindacale in attacco, ma anche una grande partita in fase difensiva.

ASSALTO AJAX

Si è partiti dal 2-2 dell'andata. Il primo tempo è stato un monologo dell'Ajax. Gli olandesi hanno schiacciato il Benfica, che dopo qualche tentativo di portarsi in avanti si è chiuso a riccio a protezione degli ultimi venti metri con tutti i propri giocatori, soprattutto con Weigl, che ha agito da secondo schermo davanti ai difensori. Così, tutte le palle sporche buttate dentro l'area sono state conquistate dai giocatori del Benfica.

L'Ajax, dopo essersi visto annullare per giusto fuorigioco un gol di Haller al 7', ha spinto in continuazione, ha provato a far aprire la difesa portoghese, ma ha dovuto insistere con dei tiri da lontano per provare a sorprendere Vlachodimos. Di parate veramente difficili non se ne sono viste. Anzi, nei minuti finali è stato Onana a intervenire nell'area piccola per togliere la palla dalla testa di Otamendi. Zero a zero forse bugiardo, ma il Benfica si è difeso con attenzione ed efficacia.

ONANA, CHE ERRORE

Il Benfica non ha modificato il proprio atteggiamento tattico in avvio di ripresa: la squadra si è mantenuta compatta, con due linee strettissime, ma ovviamente ha faticato a sporgersi in avanti. Quando c'è stata la possibilità, però, il Benfica è riuscito a creare qualche apprensione all'Ajax (colpo di testa di Vertonghen a tagliare l'area piccola). Antony, Tadic e Haller hanno cercato varie soluzioni per arrivare al tiro con la libertà necessaria.

Passata l'ora di gioco, proprio Antony - di testa - ha sfiorato l'incrocio dei pali. Più tardi Gravenberch, andando via di forza in area, ha cercato un rigore, ma l'arbitro non ha abboccato. La beffa, per l'Ajax, si è materializzata al 77', quando Nunez ha raccolto di testa una punizione battuta da Grimaldo e ha beffato Onana, uscito in modo malestro. Errore fatale.

