"AMBRA E ALLEGRI NON SI PARLANO PIÙ, LUI SOSPETTA CHE SIA STATA LA SUA EX A DECIDERE DI DIFFONDERE LA NOTIZIA DELLA LORO SEPARAZIONE”

MAX ALLEGRI AMBRA

Da www.corrieredellosport.it

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non hanno mantenuto alcun rapporto dopo la burrascosa rottura di qualche settimana fa, avvenuta - a quanto pare - per un tradimento dell'ex calciatore. Il settimanale Chi ha svelato nuovi retroscena su questa separazione: "Allegri e Ambra hanno smesso di parlarsi: l'allenatore pensa che sia stata la sua ex a decidere di diffondere la notizia della loro separazione".

Al momento l'ex ragazza di Non è la Rai vive ancora nell'appartamento che doveva condividere con il mister bianconero ma è pronta a traslocare. "Dopo varie visite, l'Angiolini insieme con la figlia Jolanda pare che abbia trovato una nuova casa dove si trasferirà in tempi brevi per spezzare ogni legame, dimenticando ogni pezzo del puzzle di un amore che ormai era finito da circa 8 mesi".

ambra allegri ambra allegri ambra angiolini allegri meme su ambra angiolini e max allegri