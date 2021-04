ADESSO CHE IL SUO LIVERPOOL HA ADERITO ALLA SUPERLEGA COSA FARA’ KLOPP? NEL 2019 IL TEDESCO BOCCIÒ SENZA APPELLO IL PROGETTO: "CAPISCO L’IMPATTO FINANZIARIO, MA PERCHÉ DOVREMMO CREARE UN SISTEMA NEL QUALE IL LIVERPOOL AFFRONTA IL REAL MADRID PER 10 ANNI DI FILA? CHI MAI VORREBBE VEDERE LA STESSA SFIDA OGNI ANNO?” – LA FURIA DEI TIFOSI REDS: “IL LIVERPOOL E’ MORTO, NON SOSTENIAMO UN CLUB AVIDO”

Da tuttomercatoweb.com

JURGEN KLOPP

Tra gli allenatori storicamente contrari alla SuperLega, nata ufficialmente ieri sera, c’è sempre stato Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool che pure figura tra i club fondatori. “Spero che non accada mai - dichiarò il tedesco nel 2019 - per me la Champions è già una Superlega, nella quale però non giochi ogni volta contro gli stessi avversari. Capisco l’impatto finanziario, ma perché dovremmo creare un sistema nel quale il Liverpool affronta il Real Madrid per 10 anni di fila? Chi mai vorrebbe vedere la stessa sfida ogni anno?”.

tifosi del liverpool contro la superlega liverpool real liverpool real liverpool real klopp