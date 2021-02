25 feb 2021 20:19

AGENZIA MASTIKAZZI – IL GATTO DI CASA RONALDO VIENE INVESTITO: CR7 LO SPEDISCE CON IL JET PRIVATO IN UNA CLINICA SPAGNOLA - LO HA SVELATO GEORGINA: “E’ STATO RICOVERATO UN MESE E MEZZO IN TERAPIA INTENSIVA IN CLINICA. E’ STATO UN GROSSO SPAVENTO, MA ORA PEPE SI STA RIPRENDENDO” - PEPE, USCITO DALLA CLINICA, CONTINUERÀ LA SUA CONVALESCENZA IN SPAGNA, A CASA DELLA SORELLA DI GEORGINA, IVANA…