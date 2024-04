AJAX? AHIA! - IL CLUB DI AMSTERDAM SOSPENDE IL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO, ALEX KROES, PERCHE' ACCUSATO DI INSIDER TRADING: IL 50ENNE AVREBBE ACQUISTATO OLTRE 17MILA AZIONI DELL'"AFC AJAX NV", QUOTATA ALLA BORSA DI AMSTERDAM, UNA SETTIMANA PRIMA DELL'ANNUNCIO DELLA SUA NOMINA - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DELL'AJAX: "UNA TALE VIOLAZIONE DELLA LEGGE NON PUÒ ESSERE TOLLERATA"

Estratto da www.corriere.it

ALEX KROES

La società calcistica olandese Afc Ajax NV, quotata alla Borsa di Amsterdam, ha sospeso il suo amministratore delegato Alex Kroes e ha dichiarato che intende licenziarlo dopo «forti segnali» di insider trading. «La decisione - si legge in un comunicato - è stata presa dopo che il consiglio di sorveglianza ha appreso che Kroes aveva acquistato oltre 17.000 azioni dell'Ajax una settimana prima che la sua nomina prevista fosse annunciata, il 2 agosto 2023. Il consiglio di sorveglianza ha richiesto una consulenza legale esterna, il che indica che probabilmente era coinvolto in insider trading. L'insider trading - sottolinea il club olandese - è un reato».

[…] Si è trattato di un incarico durato poco più di 15 giorni, da metà marzo quando c’è stato l’inizio dei lavori del dirigente che era stato nominato lo scorso agosto.

ALEX KROES

La scelta di Michael van Praag

Nel comunicato dell’Ajax sono state riportate anche le parole di Michael van Praag, presidente del Consiglio di Sorveglianza, che diventerà formalmente il nuovo amministratore delegato: «Siamo profondamente costernati per ciò che è accaduto. Ciò che è successo è altamente dannoso per il club e per tutti coloro che lo tengono a cuore. Le azioni di Alex Kroes non sono in linea con ciò che sostiene l’Ajax. Il momento del suo acquisto di azioni indica insider trading.

ALEX KROES

Una tale violazione della legge non può essere tollerata da una società quotata in borsa, soprattutto quando coinvolge l’amministratore delegato. Dopo un’attenta considerazione, il Consiglio di Sorveglianza ha quindi concluso che la posizione di Alex come amministratore dell’Ajax è insostenibile. Voglio sottolineare che la politica tecnica continuerà con i singoli individue e sulla strada che l’Aja ha già intrapreso con Alex».[…]

ALEX KROES