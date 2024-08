21 ago 2024 12:21

ALICE, MA SEI ANCORA INNA-MORATA? DOPO LA ROTTURA CON L’ATTACCANTE DEL MILAN ALVARO MORATA, ALICE CAMPELLO SAREBBE STATA AVVISTATA IN LACRIME DOMENICA 18 AGOSTO MENTRE PARLAVA AL CELLULARE IN UNA STRADA DI MADRID. STAVA AL TELEFONO CON LO SPAGNOLO? LA TESTIMONIANZA DI UNA GIORNALISTA IBERICA: “UNA SUA FAN VOLEVA AVVICINARLA PER CHIEDERLE UNA FOTO MA HA DECISO DI NON FARLO PERCHÉ LEI NON SMETTEVA DI PIANGERE” – LE PAROLE DEFINITIVE DI LUI: “IL MATRIMONIO CON ALICE È FINITO E NON SI PUÒ TORNARE INDIETRO”