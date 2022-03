ALLEGRI, IL CASO DYBALA, LA LOTTA SCUDETTO E LA CHAMPIONS – ZAZZARONI NOTA CHE MAX DOPO 14 RISULTATI UTILI IN CAMPIONATO E’ PASSATO DAL DIRE “PUNTIAMO AL QUARTO POSTO” A “PUNTIAMO A ENTRARE TRA LE PRIME QUATTRO”. LE SFUMATURE SONO IMPORTANTI. “ORMAI MI RENDO CONTO DI ESSERE CRESCIUTO, DI ESSERE ANDATO AVANTI. ADESSO NON VEDO PIÙ TUTTO BIANCO E NERO, HO SCOPERTO CHE ESISTONO LE SFUMATURE” – LA LUNGA LISTA DI INFORTUNATI

Ivan Zazzaroni per il Corrieredello Sport

ZAZZARONI ALLEGRI

Dybala che insegue il rinnovo ha appena ottenuto un anno in più. Gliel’ha accordato ieri pomeriggio Allegri spiegando che «Paulo è un uomo di 29 anni, un professionista che si trova nella fase in cui deve discutere il contratto e a ventinove anni non ha bisogno di nessuno». Ha poi aggiunto che in situazioni del genere «si gioca, si va in campo e si fa quello che si deve fare. Dire che ha bisogno di qualcuno è un’offesa nei suoi confronti. Ora deve pensare a recuperare». E infine: «Io ho bisogno di Paulo, la squadra ha bisogno di lui, ci dà qualità. Speriamo di averlo mercoledì».

MAX ALLEGRI ALLENATORE DELLA JUVENTUS

Max, abituato a non piangersi addosso, è tutto preso da altri pensieri, da altri numeri, tutte sottrazioni, per questo ha trascurato il fatto che l’argentino i ventinove li compirà tra otto mesi e in otto mesi nasce un bambino un filo prematuro, ma si completa anche un trasloco particolarmente impegnativo. Anch’io sono facile alle distrazioni: fatico a ricordare una Juve messa peggio in termini di assenze, di risorse effettive. Chiellini, Bonucci, McKennie, Zakaria, Dybala, Chiesa e Kaio Jorge sono - chi più, chi meno - infortunati; Bernardeschi sconta oggi la giornata di squalifica e De Sciglio, che dai più viene considerato impiegabile, è ancora alle prese con un’infiammazione al ginocchio, effetto della botta ricevuta da Frattesi nella gara col Sassuolo.

paulo dybala festeggia coi compagni

L’aspetto che preoccupa maggiormente l’allenatore è il contesto temporale: tra oggi e mercoledì, infatti, la Juve è attesa da partite che possono cambiare la sua stagione in un verso o nell’altro. La trasferta di Genova rappresenta un passaggio importante del percorso di consolidamento di un posto Champions, valutato 75 milioni (il costo di Vlahovic) mentre il ritorno col Villarreal può consentire alla società, politicamente invisa all’Uefa, di entrare di nuovo tra le prime otto d’Europa. Più che di corto muso si può dunque parlare di corta rosa, una condizione - ripeto - insolita soprattutto a metà marzo, nella fase decisiva della stagione.

paulo dybala 9

Detto questo, ci sono voluti quattordici risultati utili in campionato per indurre lo stesso Allegri a rimodulare la sua provocazione, perché di provocazione si trattava: è infatti passato da «puntiamo al quarto posto» a «puntiamo a entrare tra le prime quattro». Una sfumatura significativa: le sfumature sono importanti. «Ormai mi rendo conto di essere cresciuto, di essere andato avanti. Adesso non vedo più tutto bianco e nero, ho scoperto che esistono le sfumature». È un Max alla Vasco.

