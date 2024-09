AMMAZZA CHE VIPERA QUESTO NEYMAR! L'ATTACCANTE SCRIVE AI BRASILIANI DEL REAL MADRID PER SCREDITARE MBAPPÉ, CON IL QUALE I RAPPORTI AL PSG ERANO DECISAMENTE TESI - PER "O NEY", CHE HA GIOCATO CON MBAPPÉ DAL 2017 AL 2023, VINCENDO 4 CAMPIONATI DI LIGUE 1, DOVER CONDIVIDERE IL CAMPO COL FRANCESE È STATO “CATASTROFICO E INFERNALE” - IL CASO DEI RIGORI RUBATI…

neymar mbappe

Neymar e Mbappé avrebbero dovuto riscrivere insieme la storia del calcio al PSG. E invece al netto dei successi nazionali, le cose non sono andate benissimo sia per il club che non è riuscito ad affermarsi in Champions, sia tra le due stelle. E a quanto pare l'attrito tra il brasiliano e il francese si fa ancora sentire, a giudicare dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia.

Neymar infatti avrebbe deciso di mettere in guardia tutti i connazionali presenti al Real Madrid, avvertendoli delle problematiche che può creare a suo dire in campo e fuori Kylian Mbappé. Il popolare cronista di Europe 1 Cyril Hanouna ha infatti svelato che l'attaccante avrebbe inviato una lettera a Eder Militao, Vinicius Junior, Rodrygo ed Endrick, spiegando loro i motivi per cui non dovrebbero fidarsi di quello che è stato il super colpo estivo del Real Madrid.

neymar mbappe

Per Neymar giocare con Mbappé era infernale

Per giustificare il tutto l'ex Santos che ha giocato con Mbappé dal 2017 al 2023, vincendo 4 campionati di Ligue 1, ha definito come "catastrofico" e "infernale" il dover condividere il campo col francese. Queste le parole di Hanouna: "“I brasiliani del Real Madrid sono amici di Neymar. C'è sempre stata una guerra tra Neymar e Mbappé. Neymar ha inviato una lettera su Mbappé ai brasiliani, dicendo loro che è stato catastrofico, che era un inferno condividere la squadra".

NEYMAR KYLIAN MBAPPE MARCO VERRATTI

In realtà che le cose al PSG tra Neymar e Mbappé non andassero bene era acclarato. Già in campo i due dimostravano di sopportarsi a malapena, soprattutto dopo il caso dei rigori rubati, con entrambi che avrebbero voluto essere designati come battitori ufficiali. Una faida che aveva coinvolto anche i compagni creando delle fratture pesanti nello spogliatoio del PSG. Insomma tutto confermato a giudicare dalle indiscrezioni provenienti dalla terra transalpina.

In realtà finora non ci sono stati segnali particolari che possano confermare le accuse di Neymar.

NEYMAR KYLIAN MBAPPE MARCO VERRATTI