È AMORE! - VIDEO: IL BACIO TRA CRISTIANO RONALDO E DYBALA DOPO IL GOL DI CR7 AL PARMA FA ECCITARE I TIFOSI - I DUE STANNO CORRENDO ABBRACCIATI VERSO LA TRIBUNA, ESULTANDO PER LA RETE. CRISTIANO SI GIRA VERSO IL COMPAGNO, CHE FA LO STESSO E SI RITROVA BOCCA A BOCCA PER UNA BOLLENTE FRAZIONE DI SECONDO - BONUCCI DIETRO HA UNA FACCIA UN PO' INTERDETTA: È GELOSO?

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DALLA PADELLA DI AUTOSTRADE AL CATRAME DI ANAS - GABANELLI (VIDEO): ''L'ENTE PUBBLICO HA 3500 PONTI FUORI CONTROLLO. NEL 2019 È STATO ESEGUITO SOLO IL 28% DELLE ISPEZIONI OBBLIGATORIE EPPURE IL BUDGET DELLA SOCIETÀ È SALITO A 29,9 MILIARDI. DI CUI SONO STATI SPESI MENO DI 200 MILIONI. CERTO, SE NON CARICHI A SISTEMA I RISULTATI DELLE ISPEZIONI, PUOI GESTIRE COME TI PARE I RAPPORTI CON LE AZIENDE. È IL CASO DEI FUNZIONARI ANAS DI CATANIA E DEGLI IMPRENDITORI ARRESTATI IN SICILIA…''

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