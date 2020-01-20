???? — Dybala & Cristiano Ronaldo ? #JuveParma pic.twitter.com/FjaR6B3HMq— insta: @jaivanfutoficial (@JaivanFUT) January 20, 2020
È AMORE! - VIDEO: IL BACIO TRA CRISTIANO RONALDO E DYBALA DOPO IL GOL DI CR7 AL PARMA FA ECCITARE I TIFOSI - I DUE STANNO CORRENDO ABBRACCIATI VERSO LA TRIBUNA, ESULTANDO PER LA RETE. CRISTIANO SI GIRA VERSO IL COMPAGNO, CHE FA LO STESSO E SI RITROVA BOCCA A BOCCA PER UNA BOLLENTE FRAZIONE DI SECONDO - BONUCCI DIETRO HA UNA FACCIA UN PO' INTERDETTA: È GELOSO?-
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DALLA PADELLA DI AUTOSTRADE AL CATRAME DI ANAS - GABANELLI (VIDEO): ''L'ENTE PUBBLICO HA 3500 PONTI FUORI CONTROLLO. NEL 2019 È STATO ESEGUITO SOLO IL 28% DELLE ISPEZIONI OBBLIGATORIE EPPURE IL BUDGET DELLA SOCIETÀ È SALITO A 29,9 MILIARDI. DI CUI SONO STATI SPESI MENO DI 200 MILIONI. CERTO, SE NON CARICHI A SISTEMA I RISULTATI DELLE ISPEZIONI, PUOI GESTIRE COME TI PARE I RAPPORTI CON LE AZIENDE. È IL CASO DEI FUNZIONARI ANAS DI CATANIA E DEGLI IMPRENDITORI ARRESTATI IN SICILIA…''
IN UN PAESE SENZA PIÙ INDUSTRIE, IL FAVORITO PER CONFINDUSTRIA È UNO CON 31MILA EURO DI CAPITALE IMPEGNATO - FINALMENTE SIAMO ALLA VIGILIA DELLE CANDIDATURE UFFICIALI, E OLTRE AL SUDDETTO CARLO BONOMI CI SONO ALTRI QUATTRO IN LIZZA, TUTTI CHE CERCANO ALLEANZE E SOSTEGNI PRIMA DI DEPOSITARE FORMALMENTE IL PROPRIO NOME. ILLY, MATTIOLI, ORSINI, PASINI
CAFONALISSIMO! DA GIANNI DE GENNARO A FABRIZIO PALERMO (AD DI CDP), LA MEJO ROMA POTENTONA SI RITROVA AL CENTRO STUDI AMERICANI PER IL LIBRO DI COMIN - FILIPPO SENSI,GIÀ PORTAVOCE DI DUE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO IRONIZZA: “QUANTO CONTA LA REPUTAZIONE? IO POSSO ESSERE CONSIDERATO UNO SPECIALISTA IN DISTRUZIONI DI REPUTAZIONI…” – ECCO CHI C’ERA: CASTELLUCCI (EX AUTOSTRADE), LEGNINI, CROSETTO, SECHI, LATELLA E…
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…
MOSTRAMI CHE LINGUA HAI E TI DIRÒ COME STAI - UN’OSSERVAZIONE ATTENTA PUÒ PORTARE A SCOPRIRE MALATTIE E ANCHE TUMORI – MELANIA RIZZOLI: “LA LINGUA CHE ESPRIME BUONA SALUTE DEVE ESSERE DI COLORE ROSEO AI BORDI, PIÙ CHIARA AL CENTRO, DEVE APPARIRE UMIDA, TONICA, CON MARGINI LISCI, E POTERSI ESTROFLETTERE O SOLLEVARSI SUL PALATO SENZA DIFFICOLTÀ. È MOLTO IMPORTANTE OSSERVARNE L' ASPETTO, IL COLORE E IL GRADO DI UMIDIFICAZIONE, PERCHE'…”