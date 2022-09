E ANCHE ’STO CALCIOMERCATO… SE LO SEMO LEVATO DALLE PALLE - L'INTER RESISTE ALL'ASSALTO DEL PSG PER SKRINIAR E ALLA FINE ACCONTENTA INZAGHI (MA NON I TIFOSI) CON ACERBI LAST MINUTE - IL MILAN PRENDE DEST DAL BARCELLONA E VRANCKX DAL WOLSFBURG, MA NON RIESCE A LIBERARSI DI BAKAYOKO - LA JUVE RIESCE A PIAZZARE IN PRESTITO ARTHUR (LIVERPOOL) E ZAKARIA (CHELSEA) E LA ROMA KLUIVERT AL VALENCIA DI GATTUSO...

Monica Colombo per il “Corriere della Sera”

Allenatori, ora tocca a voi. Cala il sipario sul calciomercato, mai così invasivo come quest' estate quando si è sovrapposto al campionato per ben quattro giornate. Tira un sospiro di sollievo Simone Inzaghi che, dopo l'incessante tam tam di notizie rimbalzate dalla Francia sul mai sopito interesse del Psg per Skriniar, trattiene il suo gioiello.

francesco acerbi all inter

Ma non solo. Dopo aver chiesto a più riprese in diretta tv al presidente Zhang di ottenere un vice De Vrij ieri è stato accontentato. Francesco Acerbi, elemento che il tecnico ben conosce dai tempi della Lazio, arriva in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni e, rinunciando a due mensilità, guadagnerà 2,1 milioni di euro: vestirà la maglia numero 15.

Due gli elementi che hanno contribuito ad ammorbidire la posizione di Zhang jr: da un lato le cessioni in prestito di Agoumè e Salcedo rispettivamente a Troyes e Bari hanno alleggerito il monte ingaggi; dall'altro il pressing di Marotta e Ausilio, i portavoce dell'allenatore, ha dato i frutti sperati. «Una cosa è certa: darò tutto per questa maglia» ha twittato il difensore, non troppo amato dai nuovi tifosi.

sergino dest 2

Certo non si è realizzato l'obiettivo che l'ad nerazzurro prefigurava a inizio estate («vogliamo dare entro il 30 giugno a Inzaghi la rosa definitiva») ma la qualità dell'organico resta di prim' ordine. Il Milan chiude l'ultimo giorno di trattative con la firma dello statunitense, proveniente da Barcellona, Sergino Dest. Non solo ha il compito di sostituire Florenzi, out dopo il grave infortunio muscolare riportato al Mapei, ma avrà l'opportunità di essere utilizzato anche nel tridente offensivo.

aster vranckx 2

Il Barcellona lo cede in prestito gratuito ma con diritto di riscatto fissato a 20 e con ingaggio da 3,8 milioni tutto a carico del Diavolo. Le fibrillazioni provenienti dall'Inghilterra su un rilancio da 100 milioni del Chelsea per Leao sono durate poche ore: Maldini e Massara non intendono privarsi del portoghese, i londinesi alla fine hanno chiuso l'operazione con il Barcellona per Aubameyang.

arthur melo al liverpool 1

Resta, pur fuori dal progetto, Bakayoko, contrario alla risoluzione del contratto. Ora però sarà escluso dalle liste Champions. Due addii a sorpresa per la Juventus di Allegri. Si trasferiscono in Premier due esuberi. Il primo è Arthur che si accasa al Liverpool di Klopp in prestito secco ma con ingaggio da 8 milioni per larga parte corrisposto dai Reds; chissà se tornerà a giocare come ai tempi blaugrana.

zakaria al chelsea 1

Zakaria, arrivato a Torino a gennaio, è già ripartito. Una trattativa nata e conclusa in un pomeriggio. Lo svizzero, dopo la chiamata del Chelsea, ha sostenuto a Torino le visite mediche per accelerare la conclusione dell'affare. Vola a Londra in prestito con diritto di riscatto da 28 milioni. Kluivert, dopo il mancato trasferimento al Fulham, passa al Valencia di Gattuso, mentre sfuma il passaggio di Shomurodov al Monza. Sedici acquisti in totale per il club di Berlusconi e Galliani: oltre al terzino Ferrarini della Fiorentina, arriva anche Armando Izzo in prestito dal Torino (in un primo l'idea era uno scambio con Valoti). I granata si assicurano Karamoh dal Parma e cedono Simone Verdi in prestito al Verona.

