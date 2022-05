ANCHE LO SPACCONE ZLATAN SE LA FA SOTTO DAVANTI ALL'HORROR VACUI DI FINE CARRIERA - IBRAHIMOVIC: "SONO UN PO' IMPAURITO. SE MI DOVESSI FERMARE, COSA FACCIO? L'ADRENALINA CHE PROVO SUL CAMPO NON SO SE POTREI OTTENERLA ALTROVE" - A 40 ANNI IL FUTURO COL MILAN È IN BILICO: "NON HA SENSO GIOCARE SE SOFFRI TROPPO, ALLORA È PREFERIBILE ESSERE REALISTI E DIRE A SE STESSI 'È ABBASTANZA' E COMINCIARE UN NUOVO CAPITOLO…" (MA NON DITELO A BUFFON)

Monica Colombo per il “Corriere della Sera”

Allontanare le insidie del vuoto e continuare a scendere in campo pur nel ruolo di comprimario o ascoltare gli acciacchi di un corpo quarantenne che, sebbene magnificamente conservato, porta addosso i segni di mille battaglie?

L'essere o non essere per Zlatan Ibrahimovic è tutto racchiuso in questo quesito, semplice e spietato allo stesso tempo. «Sono vicino alla linea di porta» ha confessato in maniera cruda l'attaccante svedese a Espn. «Sono un po' impaurito: se mi dovessi fermare, cosa faccio? Quale sarebbe il prossimo capitolo? Io conosco le varie possibilità, potrei fare molte cose, ma l'adrenalina che provo sul campo non so se potrei ottenerla altrove».

Adrenalina è la parola magica, il titolo dell'ultimo libro che ha scritto con Luigi Garlando, il propellente che mette in moto ginocchia e gambe ogni mattina nonostante i dolori. «Io sto provando ad allontanare la linea di porta, giocando e segnando gol. Ma ovviamente per continuare a giocare devo stare bene fisicamente, devo essere in grado di farlo, con la sensazione di potermi divertire scendendo in campo. Non ha senso giocare se soffri troppo, allora è preferibile essere realisti e dire a se stessi "È abbastanza" e cominciare un nuovo capitolo».

Zlatan, l'uomo che in apparenza sembra nutrire solo certezze, a tre giornate dalla fine di un campionato che si potrebbe concludere in maniera meravigliosa, non nasconde i dubbi interiori che lo assillano.

Ma, al tempo stesso, rimanda ogni decisione finale sul futuro a fine stagione. «Se pensi troppo al dopo, non sei concentrato sul resto. Se ora io pensassi al mio ritiro, non sarei in grado di aiutare i miei compagni». Del resto, nonostante il primato in classifica e le due lunghezze di vantaggio sull'Inter, l'esito finale è tutt' altro che scontato. «Siamo in vetta, ma dobbiamo restare concentrati. Nel calcio da una settimana all'altra possono cambiare tante cose».

Ibra, pur incontrando quasi quotidianamente Maldini e Massara, non ha comunicato le intenzioni finali sul futuro: del resto ogni discorso relativo alle trattative di mercato è stato congelato e rimandato a fine della stagione. È comunque consapevole che un'eventuale permanenza non gli garantirebbe né un posto da protagonista né un ingaggio top.

Ma non è questo il punto. «I calciatori seguono lo stesso programma ogni giorno e io l'ho fatto per 25 anni. Sei come un soldato. Io sono vicino alla linea di porta, ma non ancora». Ora è il momento di assaporare minuto per minuto la scarica elettrica della volata scudetto.

