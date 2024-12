ANCORA NON SI SA COSA HA DETERMINATO L’ARRESTO CARDIACO DI BOVE – PERCHE’ E’ SBAGLIATO IL PARAGONE CON ERIKSEN ED E' TROPPO PRESTO PER AVANZARE L’IPOTESI DI IMPIANTARE UN DEFIBRILLATORE INTERNO – IN QUEL CASO IL CENTROCAMPISTA NON POTRA’ GIOCARE IN ITALIA MA SOLO ALL’ESTERO. IL CORSPORT: "NON È ANCORA GIUNTO IL MOMENTO DI ADEGUARSI ALLA NORMATIVA DEGLI ALTRI PAESI EUROPEI?"

EDOARDO BOVE

Da corrieredellosport.it

In molti, anche paragonando la situazione Bove a quella di Eriksen, che venne operato dopo pochi giorni con l'installazione di un defibrillatore, si chiedono come mai non si arrivi a una soluzione per Edoardo. Non c'è fretta perché mentre nel caso del danese era apparso subito chiaro quanto successo, per Bove c'è bisogno di più tempo. La priorità era e resta la sua salute

BOVE

Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

C’è chi ha già associato Edoardo Bove all’ICD, il defibrillatore impiantabile sottocutaneo, e allora mi chiedo come si possano avanzare ipotesi simili senza sapere cos’ha avuto esattamente il centrocampista della Fiorentina.

Partendo dal fatto che in Italia non è permesso giocare col quel dispositivo nel petto, si è poi arrivati perfino a prevedere per Edo una carriera esclusivamente all’estero.

edoardo bove

Per le linee guida nazionali di Medicina e Cardiologia dello sport, infatti, gli atleti con defibrillatore non sono idonei all’attività sportivo-agonistica. Da altre parti l’idoneità è invece concessa: penso a Eriksen (Man United) in Premier, a Daley Blind (Girona) in Spagna, ma anche a Katharina Bauer, campionessa di salto con l’asta, all’ex difensore belga Van Loo, al tedesco Daniel Engelbrecht e a tanti altri.

Domanda delle tante ingenuità nascoste: non è ancora giunto il momento di adeguarsi alla normativa degli altri Paesi europei?

EDOARDO BOVE malore in campo per edoardo bove durante fiorentina inter foto lapresse6 malore in campo per edoardo bove durante fiorentina inter foto lapresse5 ERIKSEN SLOVENIA DANIMARCA ERIKSEN MALORE EUROPEI 2021 roma atalanta maglietta per bove malore in campo per edoardo bove durante fiorentina inter foto lapresse4