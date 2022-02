2 feb 2022 15:00

PER ANDARE AL SUPER BOWL BISOGNA FARE UN MUTUO – I BIGLIETTI PER ASSISTERE ALLA FINALE TRA CINCINNATI BENGALS E LOS ANGELES RAMS AL SOFI STADIUM IN CALIFORNIA SONO I PIÙ CARI DELLA STORIA – IL PREZZO MEDIO PER UN POSTO ALLO STADIO È DI 10.237 DOLLARI (QUASI IL DOPPIO RISPETTO ALL'ANNO SCORSO): IL PIÙ ECONOMICO SU TICKETMASTER CON COMMISSIONI PARTE DA 6.746,35 DOLLARI, MENTRE UN POSTO VIP, A POCHI METRI DAL CAMPO, PUÒ ARRIVARE FINO AI 72MILA DOLLARI…