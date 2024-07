GLI ARBITRI CI FOTTONO! – IL PRESIDENTE DEL CONI GIOVANNI MALAGÒ SI SCAGLIA CONTRO LA ROMENA ROU BABIUC CHE HA DIRETTO SIA LA SEMIFINALE CHE LA FINALINA PER IL TERZO POSTO DI JUDO PERSE ENTRAMBE DA ODETTE GIUFFRIDA: "UN ARBITRAGGIO CHE FA RIFLETTERE A DIR POCO” - ARIANNA ERRIGO IN LACRIME DOPO L’ELIMINAZIONE NEL FIORETTO INDIVIDUALE CONTRO L’AMERICANA LAUREN SCRUGGS PER UNA DECISIONE DELL'ARBITRO: “LA STOCCATA ERA MIA. PERDERE PER UN ERRORE ARBITRALE DISPIACE”

1. ERRIGO TRATTIENE LE LACRIME, FUORI PER ERRORE ARBITRALE

arianna errigo lauren scruggs

(ANSA) - "La stoccata era mia. Perdere per un errore arbitrale dispiace, anche se fa parte del mio sport: pero' forse ho sbagliato io, prima, a farla arrivare fino al 14-14". Trattiene a stento le lacrime Arianna Errigo, fiorettista azzurra che puntava all'oro, dopo la sconfitta per 15-14 con l'americana Lauren Scruggs, con un verdetto arbitrale contestato dallo staff italiano. "Essere qui con la mia famiglia - ha aggiunto alla Rai la portabandiera dell'Italia - e' una bella esperienza. Ma non posso nascondere che non era questo il risultato che volevo".

odette giuffrida

2, MALAGÓ, ARBITRAGGIO SEMIFINALE GIUFFRIDA FA RIFLETTERE

(ANSA) - PARIGI, 28 LUG - "Onestamente dire che fa riflettere è dir poco". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagó, ha commentato all'ANSA l'arbitraggio di semifinale e finalina di judo di Parigi perse entrambe da Odette Giuffrida, in una giornata in cui il team azzurro discute anche sul pugile Mouhiidine e la fiorettista Errigo fanno discutere. "Ho visto la semifinale e finale per il bronzo col presidente Falcone e il segretario generale Benucci, persone competenti ed equilibrate - ha aggiunto -. La cosa che ci ha sorpreso è che lo stesso arbitro della semifinale persa da Giuffrida lo hanno rimandato alla finalina: credo che questo si commenti da solo"

3. PARIGI:GIUFFRIDA,ARBITRAGGIO? A BABIUC NON SONO SIMPATICA

ODETTE GIUFFRIDA

(ANSA) - "L'arbitraggio? Anche nella finale l'ultimo shido era dubbio. Con questo arbitro un giorno prenderò un caffè e le chiederò che problemi ha con me. Va avanti da tanto. Quando vedo che sale lei, già so che devo fare qualcosa in più di quello che basterebbe. Non ha molta simpatia per me". Così la judoka azzurra, Odette Giuffrida, commenta l'arbitraggio della romena Rou Babiuc in semifinale e finale terzo posto. "Non so cosa dire, è ancora tutto troppo fresco. Mi sto ripetendo che ho dato tutto. Sicuramente il Signore vuole mostrarmi qualcosa. Mi dispiace perché ci credevo. Non mi piace dare la colpa agli arbitri, ma meritavo di più". (ANSA).

abbes aziz mouhiidine lazizbek mullojonov arianna errigo lauren scruggs