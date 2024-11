17 nov 2024 13:19

ARCHEO! - COME FACEVA MIKE TYSON A PASSARE I CONTROLLI ANTIDOPING QUANDO CONSUMAVA CANNABIS E COCAINA IN QUANTITÀ INDUSTRIALI? USAVA UN PENE DI PLASTICA PIENO DI URINA DEL FIGLIO E DELLA MOGLIE, FINO A QUANDO LEI GLI DISSE “E SE SONO INCINTA?”. MENO DI UN ANNO FA IRON MIKE DISSE CHE GLI SAREBBE PIACIUTO CONSUMARE ALLUCINOGENI PER COMPETERE: “LE SOSTANZE PSICHEDELICHE RAPPRESENTANO UN MIGLIORAMENTO. TI PERMETTONO DI ENTRARE IN QUEL REGNO DI COMFORT, RELAX E PREPARARTI A RAGGIUNGERE IL TUO LIVELLO PIÙ ALTO..."