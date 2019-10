ARRIVA L’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PER IL RIGORE NEGATO AL NAPOLI SU LLORENTE – QUAGLIARIELLO, PRESIDENTE DEL NAPOLI CLUB PARLAMENTO, E PAOLO RUSSO PRESENTERANNO AL MINISTRO SPADAFORA LA QUESTIONE LEGATA AI PRESUNTI TORTI ARBITRALI - ANCELOTTI SQUALIFICATO PER UN TURNO (SALTA LA ROMA)

IL FALLO DI KJAER SU LLORENTE IN NAPOLI ATALANTA

Da Napoli-Atalanta a Juve-Genoa, il turno infrasettimanale di Serie A prosegue tra le mille polemiche. Il rigore fischiato nel recupero alla squadra di Sarri sul contatto Sanabria-Cristiano Ronaldo non è andato giù a Marco Insigne, fratello di Lorenzo, che su Instagram ha pubblicato il video del momento che ha poi regalato i tre punti ai bianconeri corredandolo con una didascalia che non ha lasciato spazio ai dubbi: “Il Var dov’è?

Siete la rovina del calcio italiano! #arbitriitaliani”. Tra i tanti commenti è spuntato pure quello di Mimmo Criscito, che non ha preso parte al match perché infortunato: “Che schifo” le parole del capitano dei rossoblù che ha poi ritenuto opportuno cancellare quanto scritto. Innumerevoli le repliche di protesta al post del fratello di Insigne. Da “così è inutile guardare le partite” a “questo è rigore, invece quello su Llorente no. Il calcio è morto” passando per i ‘consigli’ dati a Cristiano Ronaldo: “Un vero campione dice la verità, è onesto. Questo signore qui che campione è?”. “Più andiamo avanti e più si peggiora” scrive un altro tifoso. Insomma, le polemiche sono appena iniziate.

insigne ancelotti

NAPOLI-ATALANTA, INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PER IL RIGORE SU LLORENTE

napoli atalanta llorente kjaer

Le polemiche che hanno caratterizzato il post Napoli-Atalanta non accennano a fermarsi e il caso passa sui tavoli della politica. Con un'interrogazione bipartisan al ministro dello Sport, presentata sia a Palazzo Madama sia a Montecitorio, Gaetano Quagliariello (presidente del Napoli Club Parlamento) e Paolo Russo intendono sottoporre al ministro la questione legata agli errori arbitrali ai danni del Napoli. L'interrogazione è stata sottoscritta dai senatori Giacomo Caliendo, Luigi Cesaro, Annamaria Parente e Gianni Pittella, e dai deputati Luigi Casciello, Antonio Pentangelo, Gianfranco Rotondi, Carlo Sarro, Raffaele Topo e Catello Vitiello.

llorente kjaer

Il testo

Questo è quanto si legge nella nota diramata in merito, consultabile sulle pagine social ufficiali di Gianni Pittella: "Premesso:

- che tra i compiti del ministero rientra l’attività istituzionale per la lotta alla manipolazione dei risultati sportivi nonché la promozione della lealtà come componente qualificante di ogni iniziativa sportiva;

- che in data mercoledì 30 ottobre alle ore 19 si è disputata la partita della decima giornata del campionato di calcio tra Napoli e Atalanta, rispettivamente quarta e terza in classifica;

- che al minuto 85’ il signor Piero Giacomelli, arbitro della partita, ha negato in maniera plateale un rigore alla squadra di casa, il Napoli, per il fallo di un difensore dell’Atalanta sull’attaccante Fernando Llorente, sul risultato di due a uno per il Napoli;

quagliarello

- che in maniera provocatoria il signor Giacomelli si è finanche rifiutato di ricorrere alla tecnologia della Var, Video Assistant Referee, introdotta nel campionato di calcio italiano nella stagione 2017-2018 per stroncare la piaga degli errori arbitrali e assicurare risultati puliti alle partite;

- che nello sviluppo della stessa azione l’Atalanta ha pareggiato;

- che alla fine della partita il Napoli è stato palesemente frodato perdendo due punti in classifica, scendendo al quinto posto;

- che alla fine della partita il signor Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli considerato tra i migliori del mondo per i risultati ottenuti in passato – scudetti e Champions League, la massima competizione europea, vinte con squadre allenate in Italia, Francia, Inghilterra, Spagna e Germania – ha detto: “Mi sento deluso e offeso nella mia professionalità”;

- che il signor Aurelio De Laurentiis, presidente della Società sportiva calcio Napoli ha accusato i vertici delle designazioni arbitrali: “Ci siamo stancati, senza di noi gli arbitri andrebbero a pelare le patate. Siamo stanchi di pagare questa classe arbitrale o credo che Nicchi e Rizzoli non svolgano al meglio il loro lavoro. Io come gli altri presidenti finanzio il calcio italiano, gli arbitri e la FIGC, abbiamo quindi il diritto di essere ascoltati";

- che due ore più tardi durante la partita Juventus-Genoa veniva assegnato alla squadra di casa, all’ultimo secondo della partita, al 95’, un rigore meno evidente di quello negato a Napoli;

llorente kjaer

si chiede quali iniziative voglia intraprendere per assicurare a milioni di appassionati di calcio la regolarità e l’imparzialità del campionato di Serie A".

insigne