13 giu 2020 09:00

PER ASPERA AD…ASPRILLA, IL DIO DELL’ORGASMO: "NELLA MIA STANZA C'È UN'IMMAGINE CON I 12 APOSTOLI E QUANDO FACCIO L'AMORE APPLAUDONO ANCHE LORO" – LE CONFESSIONI HOT DEL MITOLOGICO ‘FAUSTINO-FRUSTINO’, EX PARMA: "NON MI SERVE MISURARE IL PENE. QUESTE COSE LE FA CHI NON È SICURO DI SÉ. E IO NON HO MAI AVUTO BISOGNO DI ANDARE IN GIRO COL METRO IN MANO'' - PRIMA DI UN MATCH CON LA COLOMBIA PORTAI UNA RAGAZZA IN RITIRO E QUESTO MI FECE MOLTO MALE. IL GIORNO DOPO…"