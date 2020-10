"COME SI DICE IN INGLESE 'PRESE PER IL CULO'?" AL ROLAND GARROS, ERRANI ELIMINATA AL SECONDO TURNO ACCUSA LA RIVALE BERTENS: E' COME QUANDO QUALCUNO TI PRENDE IN GIRO PERCHÉ PER UN'ORA LEI ERA INFORTUNATA, POI HA CORSO COME NON MAI E ADESSO STA BENE NELLO SPOGLIATOIO. QUESTE COSE NON MI PIACCIONO"…