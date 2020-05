AVVENTURA CON UN TRAVESTITO – “FRUSTINO” ASPRILLA E LA NOTTE PAZZA A MILANO ALL’INSEGUIMENTO DI UN TRANS: "IO E CRIPPA AVEVAMO BEVUTO DI TUTTO, ERAVAMO UBRIACHI. A UN SEMAFORO INCROCIAMO UN TRANS E QUELLO MI DICE: “NON MI PIACCIONO I NERI, ODIO I NERI…” – ECCO COME E’ FINITA – FOTO+VIDEO

TINO ASPRILLA E LA NOTTE PAZZA A MILANO (Da 34.10)

asprilla

Le notti pazze di Tino Asprilla. L’ex attaccante del Parma in diretta Instagram racconta di quella volta che ha inseguito un trans per tutta Milano. “Ero in macchina con Massimo Crippa. Stavamo andando all’Hollywood. Avevamo bevuto champagne, tequila, di tutto. Eravamo un po’ ubriachi. A un semaforo incrociamo un trans. Io mi avvicino: “Vieni, quanto costa passare la notte con te?”. Quello risponde: “Non costa niente perché non mi piacciono i neri, odio i neri”. Esco dalla macchina: “Cosa hai detto pezzo di m…?”. lui scappa e io dietro a inseguirlo. Crippa aveva paura che ci beccasse la polizia. “Io volevo picchiarlo. Mi ero tolto anche la cintura. Ma quello correva più di me…”

