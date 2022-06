AVVISATE FRIEDKIN E TIAGO “FINTO”: MOURINHO SI E’ ROTTO DELLA LENTEZZA DELLA ROMA SUL MERCATO E ASPETTA PRESTO NUOVI RINFORZI – LA FOTO ENIGMATICA CON IL COMPUTER CHIUSO E ALCUNI FOGLI COMPLETAMENTE IN BIANCO - MOU VORREBBE LAVORARE SULLA NUOVA SQUADRA, MA COSA PUÒ PREPARARE SE A UNA SETTIMANA DAL RADUNO L'UNICO COLPO È STATO MATIC? IL MESSAGGIO E’ ARRIVATO ALLA DIRIGENZA GIALLOROSSA CHE NON RIESCE ANCORA A CHIUDERE LE OPERAZIONI CELIK E FRATTESI?

Da corrieredellosport.it

Una settimana al ritiro a Trigoria, la Roma si prepara alla nuova stagione per alzare l'asticella e raggiungere nuovi obiettivi. Si sta preparando naturalmente anche José Mourinho che dopo il viaggio con la famiglia in Namibia è tornato a Londra per cominciare a distanza la preparazione alla nuova stagione in giallorosso.

mourinho computer chiuso

Mourinho e la foto enigmatica

La foto che oggi il tecnico ha pubblicato sui social a una parte dei tifosi è sembrata molto enigmatica. Nella storia pubblicata su Instagram si vedono i piedi di Mourinho poggiati sul tavolo, con vicino il suo computer chiuso, alcuni fogli firmati AS Roma ma completamente in bianco. Sopra poggiati dei pennarelli, ma tutti chiusi. "Mourinho vorrebbe lavorare, ma cosa studia se non sono arrivati nuovi acquisti?", uno dei posti dei tifosi. E ancora: "A una settimana dal raduno non sa come cambiare la squadra visto che l'unico arrivo è stato fin qui Matic". Insomma, per una parte del tifo giallorosso il messaggio dello Special One è indirizzato alla dirigenza, affinché acceleri le operazioni di mercato per poter cominciare a studiare nuove strategie con i giocatori che saranno a disposizione.

MOURINHO MATIC 4

Celik non è ancora arrivato, con il Lille balla un milione. È di sette milioni invece la distanza con il Sassuolo con Frattesi, un'operazione che probabilmente andrà per le lunghe per la difficoltà ad arrivare un accordo. Mourinho vorrebbe anche un difensore centrale di piede sinistro e un attaccante: l'estate per il mercato sarà lunga, ma il tempo è poco. Mourinho vuole accelerare i tempi.

friedkin conference tiago pinto mourinho DAN FRIEDKIN MOURINHO jose mourinho