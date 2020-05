AVVISATE MALAGO’! I MONDIALI DI CORTINA NEL 2022? LA BRIGNONE NON CI STA: "NON HA SENSO" – DOPO LE PAROLE DI MALAGÒ DA FAZIO E LA RICHIESTA DELLA FEDERAZIONE DI SPOSTARE LA COMPETIZIONE IRIDATA DI UN ANNO (PER LE DIFFICOLTA' LEGATE AL COVID), L’AZZURRA VINCITRICE DELLA COPPA DEL MONDO MANIFESTA LA SUA CONTRARIETA': “UN MONDIALE NEL 2022 DOPO L’OLIMPIADE INVERNALE PERDEREBBE DI VALORE E SAREBBE DAVVERO UN PECCATO PER CORTINA”

Sarà presa l’1 luglio la decisione di spostare i Campionati mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo dal febbraio 2021 al 2022. È la notizia uscita oggi nel corso del Consiglio della Federazione Internazionale dello Sci (Fis) alla luce della richiesta di spostamento di date da parte del presidente della Fisi Flavio Roda a seguito delle difficoltà legate al coronavirus.

Intanto è già polemica sulla richiesta italiana che vorrebbe far disputare i Mondiali dopo i Giochi Olimpici. “Penso che sia un’idea sbagliata. Ci sarà un’attenzione così forte sui Giochi olimpici del febbraio 2022 che un campionato mondiale subito dopo avrebbe poco senso – ha detto il presidente della Federazione tedesca di sci, Wolfgang Maier -. Inoltre, non sarebbe una buona cosa per gli atleti avere due grandi manifestazioni in così poco tempo».

VALORE — Anche la Brignone è critica. “L’ipotesi di un Mondiale nel 2022 dopo l’Olimpiade di Pechino ammesso che i Giochi si facciano mi sembra una cosa difficile da realizzarsi. Che senso avrebbe un secondo grande evento nel giro di un mese? Perderebbe di valore e sarebbe davvero un peccato per Cortina he merita invece un grande Mondiale", dice la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo generale di sci alpino che aggiunge: “Mi spiace molto per Cortina ma è impensabile un Mondiale a porte chiuse. Per Cortina, per gli operatori del posto ma anche per noi atleti: personalmente gareggiare a porte chiuse non mi piacerebbe, tanto più nel primo grande evento della mia carriera previsto in Italia”.

