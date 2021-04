AVVISATE PEREZ E LAPORTA CHE SI DEVONO TROVARE UN ALTRO FINANZIATORE PER LA SUPERLEGA - JP MORGAN MOLLA IL PROGETTO: "ABBIAMO VALUTATO MALE COME QUESTA OPERAZIONE SAREBBE STATA PERCEPITA DAL MONDO DEL CALCIO E L’IMPATTO CHE AVREBBE AVUTO IN FUTURO. IMPAREREMO…” - LA BANCA AVEVA INIZIALMENTE GARANTITO IL FINANZIAMENTO CON UN PRESTITO DA 3,5 MILIARDI DI EURO

Da gazzetta.it

Anche la JP Morgan abbandona il progetto Superlega. In un comunicato la multinazionale americana di servizi finanziari ha ammesso di aver "chiaramente valutato male" l’impatto del progetto. Il progetto dopo il lancio di domenica sera è andato incontro a una serie di defezioni e la banca Usa spiega:

"Abbiamo chiaramente valutato male come questa operazione sarebbe stata percepita dal mondo del calcio in generale e l’impatto che avrebbe avuto in futuro. Impareremo da ciò".

In un primo tempo era emerso che i club fondatori avrebbero ricevuto complessivamente 3,5 miliardi di euro per supportare i loro piani di investimento infrastrutturale e per fronteggiare l’impatto della pandemia. E ad assicurare la copertura finanziaria sarebbe stata proprio la JP Morgan. Secondo il Financial Times, si sarebbe trattato di un prestito a lungo termine (23 anni) con tasso del 2-3%.

