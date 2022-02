AVVISATE I PRESIDENTI DELLA SERIE A CHE LO HANNO ATTACCATO IN MANIERA FRONTALE - IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA RIESCE A STRAPPARE DA SPERANZA LA PROMESSA CHE DA MARZO SI TORNERA’ AL 100 PER CENTO DI CAPIENZA NEGLI STADI (E PER I PALAZZETTI SI DOVREBBE ARRIVARE AL 75%). DOMANI LA COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI DISCUTERÀ UN EMENDAMENTO ALL'ULTIMO DECRETO COVID

Valerio Piccioni per gazzetta.it

Da marzo si può tornare al 100 per 100 di capienza negli stadi e al 75 per cento nei palazzetti. C’è anche un’ipotesi più prudente che parla di un ritorno al regime autunnale, quello del 75 e del 60 per cento. In realtà sarà proprio questo il punto di partenza: si ritornerà dal primo marzo ai livelli dell'autunno, ma sarà fissata anche una data a distanza molto ravvicinata (si parla di due settimane) per raggiungere al 100 per 100.

A quanto si sa, anche il ministro della Salute Roberto Speranza si sarebbe dichiarato favorevole a una riapertura totale, naturalmente con gli occhi puntati sulla discesa della curva epidemiologica, per fortuna ormai pronunciata. D’altronde gli stadi sono un luogo dove da tempo vige la regola del green pass rafforzato e in un clima di generali riaperture (dal fine settimana ecco le discoteche) è naturale l’arrivo di una svolta anche per gli eventi sportivi.

IL CONTATTO

Ci sarebbero stati contatti proficui fra Speranza e la Federcalcio che lasciano ben sperare. Dopo il buio di gennaio, con le giornate di quota 5mila decise dalla Lega con l’autoriduzione, e il ritorno da febbraio al 50 per cento, arriva finalmente un po’ di luce. Proprio all’inizio di marzo di due anni fa cominciò il lockdown che portò prima alle porte chiuse e poi alla sospensione del campionato, ora questa fine d’inverno diventa il momento di una ripartenza totale.

EMENDAMENTO

Il percorso è già delineato. Tanto che domani la commissione affari costituzionali discuterà un emendamento bipartisan all’ultimo decreto Covid su cui ha lavorato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. Un altro indizio che siamo davvero vicini alla svolta.

