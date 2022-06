AZZURRI NON SI NASCE, SI DIVENTA - ROBERTO MANCINI HA DECISO DI INTRODURRE L’ACCADEMIA AZZURRA, DOVE I GIOVANI SI INCONTRERANNO OGNI DUE MESI PER LAVORARE SOTTO GLI OCCHI DEL C.T. – CONTRO LA GERMANIA SI È GIÀ VISTA UNA “BOZZA” DELLA NAZIONALE CHE VERRÀ, CON GLI ESORDI DEI “MILLENNIALS” RICCI, CANCELLIERI E GNONTO - CONTRO UNGHERIA, INGHILTERRA E DI NUOVO GERMANIA IL MANCIO È INTENZIONATO A DARE VISIBILITÀ AGLI ALTRI PISCHELLI...

Un'occasione per 53 possibili azzurri si è tradotta nella notte della prima volta per tre di loro: Ricci, Cancellieri e, soprattutto, Gnonto in campo con la Germania. E in rampa di lancio ecco Gatti, Zerbin e, forse, Salvatore Esposito, anche loro usciti dalla selezione degli "stagisti" chiamati a Coverciano quattro giorni prima della lista dei grandi.

Roberto Mancini ha deciso di dar vita a qualcosa di più di un laboratorio perché l'Accademia Azzurra diventerà il luogo dove capire chi può dare una mano, o diventare protagonista, nell'Italia che fa rotta verso gli Europei del 2024: ogni due mesi, queste le intenzioni sottoscritte dai club, i giovani profili più interessanti verranno chiamati nel quartier generale azzurro per due o tre sedute di lavoro sotto lo sguardo del Mancio.

«Ai miei tempi funzionava così: chi si dimostrava tra i più promettenti veniva convocato a Coverciano per prendere confidenza con l'ambiente della Nazionale e capirne l'importanza: esperienza utile che io ho vissuto più volte prima di far parte dell'Italia vera...», la riflessione del nostro ct.

Ricci del Torino si candida ad un posto già per la sfida di domani a Cesena contro l'Ungheria sempre in Nations League, Cancellieri ventenne del Verona avrà ancora spazio da qui alla fine della finestra azzurra di giugno e Gnonto, di spazio, potrebbe averne più di tutti: con loro sotto i riflettori, insieme ai coetanei, o quasi, Dimarco, Pobega, Tonali, l'Italia degli ultimi minuti contro la Germania ha toccato un'età media tra le più basse di sempre con 24,2 anni.

L'Accademia Azzurra è, così, un altro piccolo, ma significativo, passo avanti verso la valorizzazione dei nostri giovani che il sistema calcio non fa e che Mancini vuole per arrivare, tra due anni, a formare una Nazionale dallo spirito di quella che ha vinto gli Europei. La chiamata per lo stage deve essere, così, vissuta come prologo a qualcosa di più grande e non come un fastidio dentro ad una stagione ricca di impegni.

Dai 53 possibili azzurri chiamati una settimana fa sono uscite tre storie suggestive e da raccontare e, nelle prossime ore, potrebbero uscirne ancora: Mancini contro Ungheria, Inghilterra e di nuovo Germania è intenzionato a dare visibilità a tutti gli elementi del gruppo al lavoro con lui per le gare del girone di Nations League.

