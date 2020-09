4 set 2020 23:08

AZZURRO STINTO - “CI E’ MANCATA BRILLANTEZZA”, DOPO 11 VITTORIE CONSECUTIVE, ARRIVA UN PARI PER GLI AZZURRI CONTRO LA BOSNIA ALL'ESORDIO NELLA NATIONS LEAGUE – MANCINI: "DISPIACE NON AVER VINTO, C'ERA UN PÒ DI STANCHEZZA. L'ASSENZA DI CHIELLINI? AVEVAMO PAURA CHE SI POTESSE FAR MALE" - DZEKO IN GOL, BONUCCI LO ESALTA: "UN GRANDISSIMO ATTACCANTE. HA FISICO, TECNICA, LETTURA DI GIOCO. I TIFOSI? CI MANCANO COME IL PANE"