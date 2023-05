BADOSA, “MUY HERMOSA”! AL FORO TUTTI PAZZI PER LA BELLISSIMA TENNISTA SPAGNOLA PAULA BADOSA – LE VOCI SULLA ROTTURA CON IL FIDANZATO MODELLO JUAN BETANCOURT (CHE LEI HA SMENTITO) E I RAPPORTI SESSUALI AVUTI NELL’ULTIMO MESE: “SONO BEN MESSA DA QUESTO PUNTO DI VISTA. IL SESSO MI AIUTA ANCHE NELLA PREPARAZIONE ATLETICA…” – VIDEO

https://youtube.com/shorts/Flhbz-IYGH0?feature=share

paula badosa 66

Badosa, “muy hermosa”! Al Foro tutti pazzi, oltre che per la pizza con la mortazza, anche per la bellissima Paula Badosa. La tennista spagnola, che ha battuto (6-1; 6-4) la rientrante Ons Jabeur, numero 4 del tabellone femminile e finalista nella passata edizione, è diventata la beniamina del pubblico romano.

Ancora è presto per definirla come l’erede dell'argentina Gabriela Sabatini, regina per anni degli Internazionali, ma il suo sex appeal è straripante e ha conquistato (anche) gli aficionados del Foro. Sugli spalti compaiono le scritte “I love you”, il suo saluto in un italiano incerto agli spettatori (“grazie mille, ti amo”) è già stracult, i video di allenamento mandano in estasi i pipparoli del web. “Roma è bellissima ma quando arriva Paula diventa ancora più speciale”, le scrivono sui social nei commenti alle foto in cui viene immortalata a Fontana di Trevi e in piazza San Pietro.

Recentemente la tennista spagnola è finita al centro del gossip. La rivista spagnola 'Hola!' ha riferito della presunta rottura con il fidanzato Juan Betancourt, modello cubano. Lei ha smentito: “Dovreste informarvi meglio quando fate i vostri scoop". E poi artiglia: “Sei donna e ti giudicheranno sempre: se vinci o perdi è colpa della tua relazione. Devi abituarti e andare oltre i commenti”

paula badosa 52

In una intervista alla rivista “Glamour” ha parlato delle pressioni che hanno portato alcune sue colleghe a ritirarsi: “A volte non siamo preparate dal punto di vista mentale a sopportare il fatto di giocare davanti a tante persone, alla stampa. Inoltre, ci sono i social. Ecco perché ci sono giocatori che provano ansia, depressione o decidono di appendere la racchetta al chiodo”

scritte per paula badosa

In Spagna, durante uno show condotto dal suo ex fidanzato, ha parlato anche della sua vita sotto le lenzuola: “Il sesso? Sono ben messa da questo punto di vista. Mi aiuta anche nella preparazione atletica…”

paula badosa 45 paula badosa juan betancourt paula badosa paula badosa 1 paula badosa 37 paula badosa 55 paula badosa 34 paula badosa 35 paula badosa gibert 2 paula badosa gibert 1 paula badosa 2 paula badosa gibert 3 paula badosa 51