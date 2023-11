BAGNAIA-MARTIN, ULTIMO ATTO (ATTENTI AI BISCOTTONI DI MARQUEZ) – DOPO LA GARA SPRINT VINTA DALLO SPAGNOLO, PECCO BAGNAIA (SOLO QUINTO) MANTIENE 14 PUNTI DI VANTAGGIO IN CLASSIFICA: IL MONDIALE SI DECIDERÀ DOMANI (OCCHIO A MARQUEZ, CHE FECE VINCERE UN MONDIALE A LORENZO AI DANNI DI VALENTINO ROSSI) - AL PILOTA ITALIANO DELLA DUCATI, CHE HA 14 PUNTI DI VANTAGGIO, BASTA ARRIVARE QUINTO PER FARE IL BIS IRIDATO, ANCHE SE DOVESSE VINCERE IL RIVALE DELLA PRAMAC…

Estratto dell’articolo di Massimo Brizzi per gazzetta.it

bagnaia martin

Nona sinfonia, ma è presto per il concerto iridato. Jorge Martin a Valencia, ultimo GP della stagione, vince per la nona volta la Sprint Race e porta la sfida iridata con Pecco Bagnaia all'ultimo atto, il GP della Comunità Valenciana di domenica 26 novembre. Lo spagnolo della Ducati Pramac si impone nella gara breve del sabato, percorso obbligato per alimentare sogni mondiali, e complice il 5° posto del campione in carica Bagnaia si porta a 14 punti da lui nel Mondiale.

Tutto è ancora aperto a una sola gara dal termine di una stagione lunghissima: in caso di ulteriore successo di Martin, domani, a Bagnaia per conservare la corona iridata basterebbe arrivare 5°. Impresa alla sua portata nonostante una Sprint non da protagonista. Alla base della differenza di rendimento dei due contendenti per il Mondiale c'è probabilmente la scelta della mescola posteriore, con Martin che calza una soft al posteriore, come Brad Binder, secondo con la Ktm, e Marc Marquez, terzo con la Honda, mentre Bagnaia adotta una media con cui può solo difendersi.

pecco bagnaia

