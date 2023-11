BALO, DATTE PACE! - C'E' TALMENTE TANTA PENURIA DEGLI ATTACCANTI IN NAZIONALE CHE ANCHE BALOTELLI PENSA DI POTERSI GIOCARE LE SUE FICHES: IL CENTRAVANTI, CHE OGGI GIOCA IN TURCHIA PER L'ADANA DEMIRSPOR, RICICCIA PER L'ENNESIMA VOLTA LA SUA CANDIDATURA PER UNA MAGLIA AZZURRA: "IO CI SPERO. VUOI VINCERE L’EUROPEO? E SECONDO TE LO FACCIO PERDERE IO? E ALLORA CHIAMAMI” - LA FRECCIATA A RASPADORI E SCAMACCA: "QUANTI TIRI HANNO FATTO CONTRO L'UCRAINA? DUE? DATEMI UNA PARTITA ADESSO, ANCHE DA INFORTUNATO...."

balotelli in nazionale 1

Estratto dell'articolo di Leonardo Gualano per www.goal.com

Mario Balotelli punta ad una convocazione per gli Europei: “Quanti tiri hanno fatto Raspadori e Scamacca? Io ci spero” Il suo cammino di qualificazione non è stato tra i più agevoli, ma alla fine la Nazionale azzurra ha compiuto la sua missione: ci sarà anche lei tra le ventiquattro protagoniste di Euro 2024. […] Il reparto che sembra dare qualche certezza in meno è quello avanzato e, tra i tanti attaccanti nostrani, ce ne è uno che ha lanciato la sua candidatura: Mario Balotelli.

balotelli in nazionale 9

“QUANTI TIRI HANNO FATTO SCAMACCA E RASPADORI?”

Balotelli, che attualmente milita nell’Adana Demirspor in Turchia ma è fermo per infortunio, ha ammesso di voler essere uno dei protagonisti del Campionato Europeo. “Datemi una partita adesso, anche da infortunato. Hanno giocato Raspadori e Scamacca e quanti tiri hanno fatto insieme? Due? Voglio recuperare e giocare in Nazionale, io ci spero. Vuoi Vincere l’Europeo? E secondo te lo faccio perdere io? E allora chiamami”.

balotelli in nazionale 10

“SONO ANCORA IL PIU’ FORTE”

A trentatré anni già compiuti, Mario Balotelli si sente ancora il miglior attaccante italiano. “Se sto bene, mi considero ancora il più forte. Per me sarebbe l’ultima esperienza in azzurro. Ho conosciuto Spalletti, abbiamo fatto qualche battuta quando ci siamo incontrati, ma non ho rapporti. Non conosco bene il suo calcio, non so cosa chiede precisamente”.[…] La sua ultima presenza in Nazionale risale al settembre 2018, quando fu tra i protagonisti di una sfida tra Italia e Polonia di Nations League a Bologna.

balotelli in nazionale 5 balotelli in nazionale 3 balotelli in nazionale 4 mario balotelli roberto mancini mario balotelli in nazionale mario balotelli in nazionale mario balotelli in nazionale balotelli in nazionale 2 joao pedro in nazionale 5 balotelli in nazionale 8 balotelli in nazionale 6