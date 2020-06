9 giu 2020 10:31

BALO DA SOLO – SUPERMARIO CACCIATO DAL CENTRO DI ALLENAMENTO DEL BRESCIA: L’ATTACCANTE È ARRIVATO PUNTUALE A TORBOLE CASAGLIA, MA UN ADDETTO LO HA MANDATO VIA. "ADESSO DITE CHE NON VOGLIO ALLENARMI..." HA DETTO POI BALOTELLI AI CRONISTI. PROSEGUE IL BRACCIO DI FERRO CON CELLINO. DOPO IL CERTIFICATO MEDICO PER GASTROENTERITE, IL RICORSO DEL CLUB PER RISOLVERE UNILATERALMENTE IL CONTRATTO, ORA LA NEGAZIONE DELLA STRUTTURA PER ALLENARSI. E ADESSO?