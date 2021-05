BASTA ESPERIMENTI, ORA SI FA SUL SERIO! ECCO I 33 PRE-CONVOCATI DI MANCINI PER EURO 2020: SORPRESA RASPADORI. C’E’ ANCHE BERNARDESCHI (PERCHE’?). CI SONO PURE GLI INFORTUNATI VERRATTI E ACERBI. JORGINHO ED EMERSON SALTERANNO L’AMICHEVOLE CON SAN MARINO PERCHE’ IMPEGNATI NELLA FINALE DI CHAMPIONS – LA LISTA DEFINITIVA DEI 26 IL PROSSIMO 31 MAGGIO…

Da corrieredellosport.it

nazionale mancini

Al via l’operazione Euro 2020 di Roberto Mancini. Il ct dell’Italia ha diramato la lista allargata dei giocatori che prenderanno parte al torneo itinerante: c’è la sorpresa Raspadori. Non ci sono Jorginho ed Emerson Palmieri solo perché impegnati nella finale di Champions. Un elenco di 33 nomi, che passeranno a 26 il prossimo 31 maggio a Coverciano. Il tutto sarà poi certificato a Nyon entro le 24 dell’1 giugno, dieci giorni prima della sfida inaugurale contro la Turchia all’Olimpico.

raspadori

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

roberto mancini ospite di ti sento

Lunedì 24 maggio il raduno in Sardegna

A due settimane dall’esordio con la Turchia, l’Italia fa le prove generali per il Campionato Europeo affrontando venerdì 28 maggio (ore 20.45) San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari per quello che sarà l’ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per il torneo. Gli Azzurri si raduneranno lunedì 24 maggio presso il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA), dove da martedì 25 a giovedì 27 maggio sosterranno una seduta di allenamento al giorno per preparare l’amichevole con la nazionale sammarinese.

italia olanda mancini

Il programma dell’Italia di Mancini

Dopo la gara con San Marino, gli Azzurri torneranno a radunarsi lunedì 31 maggio e venerdì 4 giugno (ore 20.45) allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna affronteranno la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole prima dell’Europeo. Domenica 30 maggio verranno diramate le convocazioni.

evani mancini italia olanda mancini BERNARDESCHI mancini