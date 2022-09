29 set 2022 15:38

BECCATO CON IL DITO NEL NASSER - IL QUOTIDIANO FRANCESE "LIBÉRATION" PUNTA IL DITO CONTRO NASSER AL-KHELAIFI E RIVELA "I CONTROVERSI METODI DEL QATAR PER PROTEGGERE I SUOI SEGRETI": SI PARLA DELLA PRESUNTA CORRUZIONE PER PORTARE IL MONDIALE DI CALCIO IN QATAR - IL GIORNALE METTE IN EVIDENZA LE SEVIZIE SUBITE IN QATAR DA TAYEB B, UN FRANCO-ALGERINO VICINO AI REPUBBLICANI FRANCESI IN POSSESSO DI "DOCUMENTI POTENZIALMENTE ESPLOSIVI" PER IL PRESIDENTE DEL PSG...