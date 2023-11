UN BEL DITO MEDIO ALLA CURVA MARATONA! DOPO LA VITTORIA COL SASSUOLO, L’ALLENATORE GRANATA, IVAN JURIC, SFANCULA I TIFOSI DEL TORINO – IL TECNICO SVENTOLA UN BEL DITO MEDIO ALL’INDIRIZZO DELLA CURVA PER RISPONDERE ALLA PROTESTA DEI SUOI STESSI SUPPORTER ENTRATI ALLO STADIO CON 15 MINUTI DI RITARDO PER CONTESTARE LA SQUADRA E LA SOCIETÀ – VIDEO

IVAN JURIC

(…) il Torino in campo ha festeggiato tre punti importantissimi, vincendo sul Sassuolo grazie alle reti di Sanabria e Vlasic ma macchiando la propria serata proprio per un gesto inconsulto del proprio tecnico che ha assistito alla partita dalle tribune. Da dove ha deciso, col successo in tasca, di scaricare tutta la propria tensione nel modo peggiore: alzando il dito medio nei confronti della Maratona, in una reazione che è stata puntualmente immortalata dalle telecamere presenti.

Non appena è arrivato il triplice fischio del match contro i neroverdi, Juric – che ha assistito la gara dei suoi giocatori accanto al dt Vagnati – ha prima esultato per la vittoria e poi, rivolto alla Curva granata, ha compiuto il brutto gesto rispondendo in quel modo alla protesta dei tifosi che erano entrati allo stadio con 15 minuti di ritardo per contestare la squadra e la società dopo gli ultimi risultati deludenti. Tutto non è sfuggito alle telecamere e ora si rischia che la crepa si trasformi in un dirupo, spaccando ulteriormente i fili già esili che all'interno del club stanno tenendo in saldo rapporti che appaiono già logorati sia tra giocatori e tecnico che tra squadra e tifosi.

IVAN JURIC

Ovviamente da parte di Juric non è arrivata alcuna dichiarazione in merito perché nel dopo partita si è presentato di fronte alle TV il suo vice Matteo Paro che ha dovuto affrontare anche questo argomento oltre a raccontare della positiva prestazione della squadra: "Ivan è molto emotivo e in quel caso voleva festeggiare" ha cercato di spiegare Paro che poi, non avendo assistito di persona al brutto gesto ha spezzato una lancia verso Juric. "So che ci tiene sempre tanto, è un uomo che si scarica stando in campo mentre il restare chiuso in un box dietro ad un vetro non lo aiuta di certo. Conoscendolo però sono certo che si è trattato di una semplice reazione emotiva". Che inevitabilmente sta avendo ripercussioni negative all'interno di una realtà granata già ricca di tensioni interne.

juric vagnati