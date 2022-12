BENZEMA LASCIA LA NAZIONALE FRANCESE DOPO LE POLEMICHE AL CALOR BIANCO CON IL CT DESCHAMPS - L’ANNUNCIO DEL PALLONE D’ORO DOPO LA FINALE PERSA CON L'ARGENTINA E LA MANCATA PARTECIPAZIONE AL MONDIALE PER UN INFORTUNIO MUSCOLARE DA CUI ERA GUARITO, SENZA PERÒ RICEVERE LA CHIAMATA DAL TECNICO PER TORNARE IN QATAR, MAGARI ANCHE SOLO PER L'ULTIMA SFIDA...

Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai Mondiali di Qatar 2022 appena terminati con la sconfitta dei Bleus in Argentina-Francia, la finale tanto agognata, il tentativo di recupero lampo, le polemiche con il c.t Didier Deschamps che non lo ha reintegrato per l’ultima partita e, soprattutto, l’anagrafe — compie 35 anni proprio oggi, 19 dicembre — spingono Karim Benzema, fresco Pallone d’Oro, a dire adieu alla Nazionale. Con un post su Instagram e altri social media, l’attaccante spiega: «Ho fatto gli sforzi e gli errori che servivano per arrivare dove sono oggi e ne vado fiero. Ho scritto la mia storia, e la nostra finisce #Nueve».

Benzema con i Bleus ha collezionato, a partire dal 2007, 97 presenze con 37 reti. L’attaccante era amareggiato non tanto per il dolore accusato alla vigilia dei Mondiali al quadricipite della coscia sinistra, in una zona differente da quella precedentemente infortunata, quanto perché avrebbe voluto restare in Qatar e farsi curare con la Nazionale. La punta del Real Madrid era invece stata rinviata a casa, a fronte di una diagnosi di lunga durata della sua assenza. Invece, già a fine novembre sembrava avere smaltito tutto, e sperava di essere riconsiderato a partire dagli ottavi, visto che non era stato eliminato dalla rosa.

Tanto più che non aveva fatto parte della vittoriosa spedizione dei Bleus a Russia 2018, ed era tornato a vestire la maglia della Francia solo in occasione degli ultimi Europei, dopo oltre sei anni di «esilio» per il suo coinvolgimento nel caso Valbuena e il rinvio a giudizio per il presunto ricatto a luci rosse ai danni dell’ex compagno di nazionale (sarà poi condannato a un anno con la condizionale).

Fu proprio questo episodio — grave — extracalcistico a incrinare il rapporto tra il commissario tecnico e il bomber del Real Madrid. Questa volta, però, la rottura appare totale. Benzema nei giorni scorsi aveva anche respinto l’invito del presidente della Repubblica Emmanuel Macron di volare in Qatar per sostenere i compagni durante la finale.

