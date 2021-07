I BIG DATA NON SERVONO A NIENTE SE POI TI TREMANO LE GAMBE - I RIGORISTI DELL'INGHILTERRA CONTRO L'ITALIA SONO STATI SCELTI (MALE) DA UN ALGORITMO: COSÌ SI SPIEGA PERCHÉ LA RESPONSABILITÀ SIA RICADUTA SU RASHFORD, SANCHO E SAKA (23, 22 E 22 ANNI): QUEST’ULTIMO NON NE AVEVA MAI TIRATO UNO - BONINSEGNA: "C’È UNA GRAN BELLA DIFFERENZA TRA UN RIGORE IN UNA FINALE O ALLA SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO, SOLO L’ALLENATORE PUÒ CAPIRE CHI È GIUSTO SCEGLIERE…"

Carlos Passerini per www.corriere.it

I cinque rigoristi inglesi? Li ha scelti il computer. O meglio, un algoritmo. Che, oggettivamente, non ha fatto un gran lavoro visto come è andata a finire. La verità è che nemmeno i big data — lo studio dei dati statistici, sempre più diffuso anche nel calcio — possono granché di fronte al mistero buffo dei calci di rigore, dove entrano in gioco tante, troppe componenti emotive e ambientali.

«C’è una gran bella differenza fra calciare un rigore in una finale di Europeo o alla seconda giornata di campionato o in un preliminare di Europa League, solo l’allenatore può capire chi è giusto mandare sul dischetto e a volte nemmeno lui» spiega Roberto Boninsegna, che non nasconde il suo scetticismo.

A svelare il retroscena è stato il quotidiano spagnolo El Pais, che cita fonti della Federazione inglese. In molti hanno espresso grosse perplessità sulla scelta di mandare a calciare gli ultimi tre rigori Rashford, Sancho e Saka, rispettivamente di anni 23, 22 e 22. Tutti e tre hanno sbagliato.

Proprio le statistiche dicono che dei 30 calciatori che hanno battuto dal dischetto in questo Europeo, solo Sancho e Saka avevano meno di 22 anni. Saka peraltro non aveva mai calciato un rigore in vita sua in una partita ufficiale.

Il c.t. Soutgathe si è preso fin da subito tutte le responsabilità: «È colpa mia, ho deciso i rigoristi in base a ciò che avevamo studiato. A Russia 2018 e in Nations League aveva funzionato». Stavolta no.

Anni e anni di elaborate analisi dei dati da parte degli scienziati del dipartimento più finanziato di tutte le federazioni calcistiche del mondo non sono serviti a nulla. Anzi, forse hanno proprio portato sulla strada sbagliata. Scrive il quotidiano spagnolo che pure l’ordine dei tiratori (Kane, Maguire, Rashford, Sancho e Saka) è stato suggerito dagli analisti della FA, che ovviamente ora sono nel mirino della critica. Chissà se questo fiasco epocale cambierà qualcosa nel progetto federale, che ha radici lontane.

Southgate parlò di «cambiamento culturale» nel 2019 in una conferenza organizzata da Google Cloud, sponsor della federazione. «Abbiamo analizzato migliaia di tiri — disse il c.t. ora nella bufera, anche se resterà al suo posto — e abbiamo cambiato la nostra cultura. Storicamente la Federazione inglese viene vista come un gruppo di vecchi in giacca e cravatta, scollegati dal resto della società. Ci siamo dovuti modernizzare». Modernizzare non sempre però significa migliorare.

