18 ago 2022 13:14

BILLION DOLLAR JAMES – LEBRON JAMES HA PROLUNGATO IL CONTRATTO CON I LOS ANGELES LAKERS PER 2 STAGIONI, CON L’OPZIONE PER UNA TERZA. INCASSERA' 97 MILIONI DI DOLLARI, CHE POSSONO SALIRE A 111 – CON QUESTO RINNOVO LEBRON ARRIVA A QUOTA 532 MILIONI GUADAGNATI IN CARRIERA, RECORD ASSOLUTO PER UN GIOCATORE DI BASKET – IL VERO OBIETTIVO PER IL CESTISTA È ESSERE IN CAMPO NEL 2024 CON IL FIGLIO BRONNY, CHE FRA DUE ANNI PUÒ ESSERE SELEZIONATO AL DRAFT NBA...