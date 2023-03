BISOGNA BONIFICARE LE CURVE - DALLA MAGLIA "HITLERSON" AI CORI ANTISEMITI: LE VERGOGNOSE IMMAGINI DELL'OLIMPICO HANNO SCATENATO LE DURISSIME REAZIONI DEL MINISTRO DELLO SPORT ABODI E DEL MINISTRO DELL'INTERNO PIANTEDOSI - IL PREFETTO GIUSEPPE PECORARO, NEO-COORDINATORE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L’ANTISEMITISMO: “I RESPONSABILI SONO DA SANZIONARE FORTEMENTE. IN CASO CONTRARIO È NECESSARIO UN INTERVENTO ANCHE SULLE SOCIETÀ PER LE QUALI QUESTI FANNO IL TIFO” – LA PRESA DI POSIZIONE DELLA COMUNITA’ EBRAICA DI ROMA

Daniele Rindone per corrieredellosport.it

La maglia “Hitlerson” con il numero 88 in Monte Mario. I cori antisemiti della Nord. C’è stato anche un derby gonfio di vergogna, la sua parte peggiore. Le immagini e gli echi rimbalzati da un parte dell’Olimpico hanno scatenato durissime reazioni. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha annunciato provvedimenti: «Impossibile far finta di nulla - ha scritto su Twitter - farò la mia parte. Il rispetto è dovuto e non è negoziabile».

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sollecitato il capo della Polizia, Lamberto Giannini, ed il Questore di Roma, Carmine Belfiore, per individuare i responsabili. Foto e video della maglia di “Hitlerson” si sono diffuse sui social. «Come sempre siamo gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?», la denuncia della presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello.

Il prefetto, Giuseppe Pecoraro, neo-coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, è stato durissimo: «Sono da condannare duramente i cori contro il mondo ebraico che si sono sentiti in questi giorni negli stadi - le parole all’Ansa - sono da sanzionare fortemente e vanno identificati i responsabili. In caso contrario è necessario un intervento anche sulle società per le quali questi fanno il tifo».

L’Anpi (associazione nazionale partigiani d’Italia) si è detta pronta a «un’azione di carattere penale per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa». «E’ il momento di provvedimenti esemplari da parte della procura federale e di indagini e sentenze coraggiose da parte della magistratura», l’attacco del presidente dei partigiani, Gianfranco Pagliarulo.

