BRUTTA ROGNA A BOLOGNA - TRE POLIZIOTTI SONO RIMASTI FERITI DURANTE GLI SCONTRI CON I TIFOSI ROSSOBLU' PRIMA DELLA PARTITA CONTRO LA ROMA - UN GRUPPO DI SUPPORTER DEL BOLOGNA HA CERCATO DI ASSALIRE UN GRUPPO DI GIALLOROSSI NEI PRESSI DELLO STADIO DALL'ARA, MA È STATO FERMATO DALLE FORZE DELL'ORDINE, CHE SONO RIUSCITE A EVITARE IL CONTATTO TRA LE DUE TIFOSERIE… - VIDEO

Estratto da www.latampa.it

Tensioni nelle fasi di afflusso allo stadio Dall’Ara, prima di Bologna-Roma. Un gruppo di tifosi bolognesi ha tentato di entrare in contatto con gruppo di romanisti [...] Tre poliziotti [...] hanno riportato contusioni nei momenti di tensione, precedenti alla sfida fra le due squadre, per evitare che gruppi dei tifosi delle due squadre entrassero in contatto. I tre agenti sono stati medicati sul posto.

