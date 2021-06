BUFFON NON LASCIA, RADDOPPIA. ALTRI DUE ANNI AL PARMA. VUOLE ANDARE AI MONDIALI DEL QATAR DEL 2022? – “SUPERGIGI” E’ PRONTO A FIRMARE UN CONTRATTO BIENNALE CON I DUCALI, 26 ANNI DOPO IL DEBUTTO: GIOCHERA’ FINO A 45 ANNI – “MI SENTO ANCORA FORTE. LA STIMA DEI MIEI COMPAGNI MI HA FATTO CAPIRE CHE DEVO CONTINUARE” – POTREBBE DIVENTARE IL PORTIERE CON IL PIU’ ALTO NUMERO DI MONDIALI DISPUTATI…

Filippo Bonsignore per www.corriere.it

gigi buffon

Buffon non lascia la porta. «Ho deciso che continuerò a giocare perché mi sento bene e mi sento ancora forte» annuncia Gigi, che ha salutato la Juventus alzando la coppa Italia e ora, a 43 anni, è pronto a rimettersi in gioco con una nuova sfida che lo riporterà alle origini. Il numero uno ripartirà da Parma, dove tutto è iniziato, «per almeno un altro anno».

A Marina di Pietrasanta, durante la presentazione della sua Academy dedicata ai portieri del futuro, non svela la scelta della destinazione. «Stava prevalendo la decisione di smettere - racconta -, avevo bisogno di capire e ora la riposta me la sono data: andrò avanti. La stima dei miei compagni mi ha fatto capire che sono uno che se la racconta giusta e che devo continuare. Sul tavolo ho tante proposte: ci sono squadre che fanno la Champions League e mi hanno offerto un ruolo da primo, altre che ambiscono a vincerla ma mi vogliono come secondo e io quel ruolo l’ho fatto solo per la Juve. Poi ci sarebbe il ritorno alle origini, che fa leva sui sentimenti e mi dà le motivazioni di cui ho bisogno per fare bene. In tre o quattro giorni decido, devo capire quale è la cosa migliore per essere protagonista».

buffon al parma 2

La strada maestra porta, in ogni caso, al Parma: la firma con il club emiliano, appena retrocesso in serie B, arriverà in settimana e sarà su un contratto fino al 2023. Due anni, quindi, se non ci saranno sorprese. Un ritorno alle origini, appunto, dove tutto è iniziato, quel 19 novembre 1995 giorno del debutto contro il Milan, bloccato sullo 0-0. L’inizio della favola che si è poi snodata tra la Juve dove, in diciannove anni inframmezzati dalla parentesi Psg, ha vinto tutto il possibile tranne la Champions League, e la Nazionale, con cui è diventato campione del mondo nel 2006.

buffon parma 3

A proposito di Juve, Buffon applaude il ritorno di Allegri: «È una scelta sicurissima, Max è una certezza nella gestione, nei risultati e nella percezione dei giocatori. È l’uomo giusto per far ripartire il mini ciclo. Il suo arrivo credo possa fare soltanto bene all'ambiente perché sarà molto carico e con grande voglia di rivincita e di rivalsa. E lui quando è incentivato e ha stimoli può fare veramente la differenza».

buffon parma 4

Sull’Italia impegnata agli Europei 2021, Gigi ritiene che possa «essere la scheggia impazzita, dobbiamo spingerli all’acuto finale anche se le mie favorite sono la Francia, per individualità e allenatore perfetto per gestirle, la Germania e il Belgio, che ha giocatori vicini alla maturità».

