BUSINESS IS BUSINESS - L’EUROPA DEL CALCIO HA FRETTA DI RIPARTIRE - IL PIANO DELLA PREMIER PER NON PERDERE UN MILIARDO E' GIOCARE TUTTE LE PARTITE A WEMBLEY, CON QUATTRO GARE AL GIORNO – LA LIGA HA IPOTIZZATO TRE DATE PER LA RIPRESA: 28 MAGGIO, 6 GIUGNO, 28 GIUGNO - LA GERMANIA CORRE: C'È GIÀ UN ESONERO...

Carlos Passerini per il “Corriere della Sera”

premier league

Una corsa contro il tempo.

L' Europa del calcio ha fretta di ripartire. Di tornare a giocare.

E fatturare, soprattutto. Il business pallone si sta sgonfiando. Inevitabilmente. Giorno dopo giorno. La paura di perdere soldi spinge le Leghe a progettare piani di ripartenza, più o meno verosimili.

L' emergenza sanitaria non è affatto stata superata, ma col passare dei giorni si moltiplicano vertici, riunioni, dossier.

A Londra come a Madrid, a Parigi come a Francoforte.

Oggetto delle call, come ormai abbiamo imparato tutti a chiamarle, è sempre lo stesso: riprendere il prima possibile.

premier liverpool city

Anche giocando quattro partite al giorno sullo stesso campo, quello leggendario di Wembley. È l' idea della Premier, svelata dal Times . Le gare delle 9 giornate mancanti si disputerebbero fra giugno e luglio, a porte chiuse e tutte in diretta televisiva, in modo da non perdere i ricchissimi diritti. I 20 club potrebbero usare come base per isolarsi il National Football Center di St George' s Park, con le sue 228 camere e i 13 campi da calcio.

Non dovesse ripartire, il campionato più ricco del mondo rischia di bruciare un miliardo di sterline, pari a 1,2 miliardi di euro. L' allarme è stato lanciato dall' amministratore delegato, Richard Masters: «Il disastro sarebbe enorme e non coinvolgerebbe soltanto i club, ma anche l' indotto che ruota attorno all' industria del calcio, che dà lavoro a centinaia di migliaia di persone».

barcellona real

Scartata l' ipotesi di giocare tutte le ultime 11 giornate al sole delle Canarie, la Liga ha ipotizzato tre date per la ripresa: 28 maggio, 6 giugno, 28 giugno. La Spagna va verso i 18mila morti per Covid-19, ma il presidente della Liga, Javier Tebas, non intende gettare la spugna: «Mai pensato di non finire la stagione». Gli allenamenti dovrebbero riprendere a inizio maggio, con i giocatori che hanno ottenuto di essere avvisati 72 ore prima della convocazione per sottoporsi a tamponi preventivi. La Real Sociedad quarta in classifica voleva tornare ad allenarsi oggi, ma dal Governo è arrivato un secco no.

Caotica la situazione in Francia. Restano 10 giornate per completare il torneo ma sono diversi i club dubbiosi sulla ripresa, incluso il Psg, in testa a +13. Circolano due date: 3 o 17 giugno. A tenere banco è però soprattutto la battaglia sui diritti tv, dopo che Canal Plus ha sospeso i pagamenti alla Lega.

Davanti a tutti, come tempistiche, c' è la Bundesliga. A fare la differenza è ovviamente la situazione dei contagi: essendo la Germania fra i Paesi con la percentuale più bassa di malati e decessi, il fussball si è potuto mettere al lavoro con largo anticipo rispetto al resto dell' Europa calcistica sulla fase-2. La Bundes, che deve giocare ancora 9 giornate, potrebbe essere il primo campionato a ripartire: si pensa addirittura al 2 maggio, al massimo il fine settimana successivo. Con gli stadi a numero (molto) chiuso: 239 persone fra calciatori, staff, dirigenti e giornalisti. Il vantaggio dei tedeschi è notevole: tutte le squadre si stanno allenando, rispettando rigorosissime regole che prevedono ingressi scagionati, docce a casa e nessun contrasto.

rummenigge

La Germania corre insomma più veloce di tutti verso una normalità che ad altre latitudini, tipo la nostra, fa quasi impressione: l' altro giorno l' Herta Berlino ha licenziato l' allenatore, mandando via Nouri per ingaggiare Labbadia. Con la risolutezza tipica dei tedeschi, il presidente ha spiegato: «Volevamo cambiare in estate, ma visto che a causa del virus stiamo vivendo una pausa simile a quella estiva, abbiamo pensato che tanto valeva farlo adesso».