CALCIO NEL KULU - LA JUVE VUOLE SBOLOGNARE LO SVEDESE KULUSEVSKI, CHE A TORINO NON SI È MAI AMBIENTATO E NON PIACE AD ALLEGRI: ADESSO CHE C'È DA ALLEGGERIRE IL MONTE INGAGGI PER FAR POSTO A VLAHOVIC, IL PROCURATORE LO HA OFFERTO AL MILAN - I ROSSONERI RIFLETTONO: HA UNO STIPENDIO DA 2,5 MILIONI E SAREBBE L'ATTACCANTE ESTERNO GIUSTO DA ALTERNARE A LEAO O MESSIAS…

Monica Colombo per www.corriere.it

La fase del surplace è finita. Dopo settimane di inoperosità da parte delle grandi, la Juventus, nonostante le stilettate di Commisso agli Agnelli, si sta per accaparrare Vlahovic. L’Inter ha strappato all’Atalanta uno dei suoi giocatori più rappresentativi come Robin Gosens. E ora a sorpresa Kulusevski potrebbe, da ripudiato di Allegri, fare le valige in direzione Milanello.

Che lo svedese, acquistato dal Parma due anni fa dai bianconeri dietro l’esborso significativo di 35 milioni più bonus, non si sia integrato a Torino è palese. Non ha spuntato una maglia da titolare con nessun allenatore abbia incrociato a Torino. Ora con la Juventus obbligata a effettuare cessioni e ad alleggerire il monte ingaggi, lo svedese è finito sul mercato.

Non è un caso che i bianconeri abbiano provato a inserire il nome dell’attaccante esterno nei colloqui con la Fiorentina per Dusan Vlahovic. Dopo il diniego viola a valutare Kulusevski 35 milioni, la punta è rimasta alla Continassa. Temporaneamente.

Il giocatore partirà, anche in prestito. Ecco perché l’agente Lucci ha proposto il giocatore al Milan che in questa sessione si è rinforzato solo con il baby Lazetic. La Juventus non pare entusiasta all’idea di rinforzare una concorrente per un posto in Champions.

Da Casa Milan per ora tutto tace. Non dispiacerebbe in teoria ai dirigenti avere un attaccante esterno da alternare a Leao o Messias. Ha un ingaggio da 2,5 milioni. Perciò sostenibile. La piazza, in attesa di un colpo, freme. Quattro giorni per risolvere il rebus.

