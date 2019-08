30 ago 2019 01:09

CALCIO IN LUTTO - L'EX ALLENATORE DI ROMA E BARCELLONA LUIS ENRIQUE ANNUNCIA LA MORTE DELLA FIGLIA DI 9 ANNI PER UN TUMORE ALLE OSSA: "HA COMBATTUTO PER 5 INTENSI MESI..." – IL DOLORE DEL TECNICO, CHE AVEVA LASCIATO A GIUGNO LA GUIDA DELLA SPAGNA PER STARE VICINO ALLA FIGLIA: “CI MANCHERAI MOLTISSIMO, SARAI LA STELLA CHE GUIDA LA NOSTRA FAMIGLIA”

Salvatore Riggio per corriere.it luis enrique e la figlia Terribile tragedia per Luis Enrique e la sua famiglia. La piccola Xanita, la figlia di 9 anni dell’ex allenatore della Roma, non ce l’ha fatta. Ad annunciarlo è stato proprio Luis Enrique su Twitter: «Nostra figlia Xana è deceduta questo pomeriggio all’età di 9 anni dopo aver combattuto per cinque intensi mesi contro l’osteosarcoma. Ringraziamo tutti per i messaggio d’affetto ricevuti durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione», si legge. Da ricordare che Luis Enrique aveva lasciato, lo scorso marzo, la guida della Nazionale spagnola, per poi dimettersi a giugno: «Ringraziamo anche il personale degli ospedali di San Joan de Deu e Sant Pau per la loro dedizione e cura. Ringrazio i medici, le infermiere e tutti i volontari. Con una menzione speciale alla equipe di cure palliative di Sant Joan de Deu». Infine: «Ci mancherai moltissimo, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guida la nostra famiglia. Riposa Xanita». luis enrique e la figlia 4 LUIS ENRIQUE luis enrique luis enrique e la figlia 6