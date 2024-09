CALCIO "USA E GEDDA" - LA BOLLA DELLA SAUDI PRO LEAGUE SI È GIÀ SGONFIATA: DOPO LE SPESE PAZZE DELL'ANNO SCORSO, I CLUB DELL'ARABIA SAUDITA NON SONO RIUSCITI A RIPETERSI - I MOTIVI SONO VARI: IL FONDO SOVRANO PIF HA IMPOSTO UN RALLENTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI, IL REGOLAMENTO PREVEDE UN LIMITE DI 8 STRANIERI PER OGNI CLUB E MOLTI CALCIATORI (E SOPRATTUTTO LE LORO MOGLI) SI SONO RESI CONTO CHE LA VITA IN ARABIA NON E' TUTTA ROSE E FIORI...

Estratto dell'articolo di Nic.Bal per “La Stampa”

Un anno fa la Saudi Pro League irrompeva sul panorama del calcio mondiale facendo man bassa di campioni, tutti attratti da ingaggi mai visti prima. La via era stata aperta da Cristiano Ronaldo a gennaio, in estate gli equilibri del calciomercato erano stati completamente rivoluzionati: Neymar e Benzema, Kante e Kessié, Koulibaly e Milinkovic-Savic erano solo alcuni dei nomi strappati all'Europa con un giro d'affari mai visto prima da circa 2 miliardi di euro complessivamente. […]

Dodici mesi dopo ha già vissuto un netto ridimensionamento, almeno momentaneo. Per i soli cartellini la spesa è stata praticamente dimezzata, scendendo a circa 480 milioni. E il numero di calciatori ingaggiati non solo è sceso di livello - nessuna vera stella ha lasciato l'Europa per l'Arabia -, ma anche o soprattutto a livello numerico.

Perché? In parte perché il fondo sovrano Pif, che controlla i quattro club principali […], ha imposto un parziale rallentamento degli investimenti almeno per ora. In parte perché il regolamento prevede un numero chiuso di giocatori stranieri per ogni squadra: era di 8 un anno fa, strada facendo è stato allargato di altri 2 slot per gli Under 21. […]

Alla fine l'acquisto più costoso è stato quello di Moussa Diaby passato dall'Aston Villa all'Al-Ittihad, la stella doveva essere Victor Osimhen ma il passaggio all'Al-Ahli è saltato e al suo posto è stato preso Ivan Toney del Brentford per 42 milioni. Con le federazioni europee che sono tornate a dominare alla voce delle spese sul mercato: prima la Premier, poi la serie A e via via tutte le altre. […] non mancano le realtà che avrebbero voluto godere ancora per un po' della "generosità" degli sceicchi. Sarà per il prossimo anno?

Intanto il progetto targato Roberto Mancini per quel che riguarda la nazionale dell'Arabia Saudita continua e ora accoglie un nuovo uomo di fiducia: ufficiale l'arrivo di Gigi Di Biagio nel ruolo di ct dell'Under 21.

