Camara con vista. Il 25enne centrocampista guineano, nuovo acquisto della Roma, è sbarcato a Fiumicino. A rubare l’occhio è stata una foto con una tettonica ragazza (che passava lì per caso) che ha scatenato le coatte ironie: “Camara si è portato i palloni da casa...”. La signora, molto sobria e compita, è stata avvistata anche a Capri e anche sull'isola ha suscitato molta ilarità. La Roma precisa che la ragazza in questione non è una familiare o una conoscente di Camara...

LA SOBRIA SIGNORINA FOTOGRAFATA A FIUMICINO ALL'ARRIVO DI CAMARA

CAMARA ARRIVA A ROMA

camara