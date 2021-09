CAMAVINGA UN COLPO – CHOC IN SPAGNA: ALLA PRESENTAZIONE DELL’ULTIMO ACQUISTO DEL REAL MADRID EDUARDO CAMAVINGA, UNA GIORNALISTA LASCIA IL MICROFONO ACCESO E VIENE BECCATA A PRONUNCIARE UNA FRASE RAZZISTA: “QUESTO RAGAZZO È PIÙ NERO DEL SUO ABITO” - PUTIFERIO SUI SOCIAL, IN MOLTI UTENTI HANNO CHIESTO ALL’EMITTENTE TELEVISIVO DI TROVARE LA RESPONSABILE. E C'È CHI ANCHE HA IPOTIZZATO I PRIMI NOMI… - VIDEO

CONFERENZA STAMPA DI CAMAVINGA

Marco Beltrami per www.fanpage.it

Fuori programma in Spagna in occasione della presentazione dell'ultimo acquisto del Real Madrid, Eduardo Camavinga. In occasione di una diretta televisiva su RTVE, durante il servizio sulle prime parole del francese da giocatore delle merengues, si è sentita chiaramente una frase infelice.

Un microfono lasciato aperto ha giocato un brutto scherzo ad una giornalista, che si è lasciata andare ad un commento che ha indignato i social, di matrice razzista.

EDUARDO CAMAVINGA

Eduardo Camavinga è stato l'ultimo innesto estivo del Real Madrid. Il giovane talento francese è arrivato praticamente sul gong di mercato, al posto del connazionale Mbappé, per il quale il club di Florentino Perez le ha provate tutte fino alla fine senza successo.

Dopo alcuni giorni dal suo arrivo, tempo di presentazione ufficiale per il talentuoso classe 2002 considerato uno dei giovani di maggiore prospettiva del calcio francese. Tanti i network che hanno trasmesso i momenti salienti dell'evento, compreso RTVE, la popolare emittente spagnola.

EDUARDO CAMAVINGA

Mentre sullo schermo scorrevano le immagini di Camavinga al Bernabeu in occasione della sua presentazione però ecco la brutta sorpresa. In sottofondo si è sentita chiaramente una frase pronunciata da una voce femminile: "Questo ragazzo è più nero dell'abito".

Impossibile fraintendere quelle parole chiare, con riferimento infelice al colore della pelle del ragazzo francese. Subito sui social si è scatenato il putiferio e in tanti hanno chiesto a RTVE di fare chiarezza per cercare la responsabile e c'è chi anche ha ipotizzato i primi nomi. E chissà che nelle prossime ore non arrivino anche le scuse ufficiali, da parte del canale o della diretta interessata che non si era accorta di essere ancora con il microfono aperto.

EDUARDO CAMAVINGA EDUARDO CAMAVINGA EDUARDO CAMAVINGA EDUARDO CAMAVINGA