AL CAMERUN È PARTITO L'EMBOLO - LA SVIZZERA BATTE IL CAMERUN PER 1-0 GRAZIE AL GOL DELL'ATTACCANTE DEL MONACO DI ORIGINI CAMERUNENSI (CHE INFATTI NON HA ESULTATO) - IL PORTIERE ELVETICO SOMMER SALVA LA SUA NAZIONALE IN PIU' OCCASIONI: SARA' MERITO DEGLI ALLENAMENTI CON GLI OCCHIALI HI-TECH? - BUONA PRESTAZIONE DEL PORTIERE INTERISTA ONANA, CHE SI SUPERA SU UN DESTRO A BOTTA SICURA DI VARGAS…