- La tennista più bella del circuito

- Sembri una bambolina, che però tira mazzate

- Camila sei molto bella ma nella tua situazione penserei di più alla tua professione di tennista

- Smash

-Camila dai avrai tutto il tempo…ora in campo concentrata che tutti vogliamo sognare ancora

- Pensa quanto sono meglio delle mie le vacanze di chi ha scattato la foto

- Camila, ma non ti sembra di essere un po' troppe cose?... Una tennista eccezionale con uno stile ed una grinta (sfogata mirabilmente sempre e solo sulla pallina) unici, una donna cui il termine "sensuale" sta decisamente stretto, ed una modella che esalta ogni singolo capo che indossa (per nostro sommo gaudio pochi in questo caso)... Sei un sogno!...

- Leggere è bello...ma guardarti leggere lo è ancora di più

NICOLA PIETRANGELI NON PONE LIMITI ALL'ASCESA DI CAMILA GIORGI

Il due volte vincitore del Roland Garros, icona del tennis italiano anni '50 e '60, ha parlato in esclusiva per Sportal.it della numero uno italiana, reduce da un brillante 2021. "Ha ancora grandi alti e bassi ma è migliorata, non gioca più solo di potenza ma usa la testa. E' una giocatrice fantastica".

Difficile dire però dove possa arrivare: "Se lo sapessi andrei a scommetterci subito (ride, ndr). In campo femminile abbiamo assistito ad una grande rivoluzione, non ci sono più le classiche favorite e in ogni torneo spuntano nuove giocatrici in grado di vincere. Camila non è più una bambina ma forse questo per lei è un punto di forza e non la spaventa guardare la carta d'identità".

"Terra o cemento? Ormai non si può scegliere, è il calendario che lo fa per te. Ha dimostrato di poter fare meglio sul veloce ma ha bisogno di trovare regolarità, soprattutto in ottica ranking. Può spingersi ancora parecchio in alto", ha concluso Pietrangeli.

Tra le altre cose, in questi giorni, ha anche rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello sport. E si è soffermata, tra un discorso e l’altro, sul rapporto con papà Sergio. Un uomo sui generis, quello è fuor di dubbio, ma che l’ha allenata talmente bene da fare di lei la numero 33 del mondo.

A causa della sua “effervescenza”, si è spesso ritrovato al centro delle polemiche. Cosa che alla bella Camila, a quanto pare, non è andata proprio giù: “Nessuno ti sosterrà come tuo papà, nessuno crederà così in te, l’idea di cambiare allenatore non mi è mai passata per la testa”.

“Per me è il migliore anche in campo – ha detto ancora la Giorgi alla Gazzetta – perché vede tutto, è un saggio di sport, non solo nel tennis. Mi ha portato da zero ad essere al numero 26 al mondo, quindi non capisco molto bene le critiche, dovrebbero valorizzare molto di più il lavoro che ha fatto con me. Adoro lo sport grazie lui, questo è l’insegnamento che mi ha dato, quindi starò con lui fino alla fine della mia carriera, non lo cambierò mai”.

